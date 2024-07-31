SEÇMEN ERKEN BİR SEÇİM İSTİYOR MU İSTEMİYOR MU ?

Biz yayın grubu olarak masa başında tahmine dayalı haber yapmıyoruz. Bütün çalışmalarımızı halkın içinde mahallede ,caddede ve sokakta halk’a sorarak yapıyoruz.

İşte Ülkenin şu an en öncelikle gündem maddesi olması gereken erken seçim için hükümete mensup bir çok siyasetçinin Mayıs 2028’e kadar seçim yık diyerek şartları kendi lehlerine düzeltip o şekilde Mart veya Nisan 2027 tarihi için erken seçim kararı alıp mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha aday olmasını sağlamak adına hesap yaptıklarını herkes biliyor.

Çükü erken seçim kararı alınmaması halinde anayasa gereği Recep Tayyip Erdoğan’ın zamanında yapılacak olan bir seçimde aday olamayacağı anayasal bir kuraldır.

Cumhurbaşkanı talep eder,TBMM’i 360 milletvekili ile erken seçim kararı alırsa ancak mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan 2.dönemi tamamlamadığı için aday olabiliyor.

MAYIS 2025 ‘DE 2.SENELERİ DOLACAK OLAN MİLLETVEKİLLERİ ÖZLÜK HAKLARINI YANİ DİĞER BİR İFADE İLE SÜPER EMEKLİLİK HAKLARINI ELDE DECEKLERİ İÇİN HAZİRAN –TEMMUZ 2025’DEN SONRA BİR ERKEN SEÇİM OLABİLİR…

Kim ne derse desin şu an ülkede erken seçimin bütün şartları oluşmuş durumda. İlk olarak yapılan en son seçim olan 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde merkezi yönetimde ana muhalefet olan CHP’yi bu seçimde 1.parti yaptı.

İkicisi ise hükümetin enflasyonu bir türlü düşürmeyip halkın bir çok alanda ciddi zorluklar yaşamasına sebep olduğu için seçmen erken seçimi bir zaruret olarak görüyor.

İSTANBUL TIMES TV ÖZEL YOUTUBE PENDİK’TE YÜZLERCE KİŞİYE ERKEN SEÇİM OLSUN MU OLMASIN MI DİYE SORDU BAKIN SONUÇ NE ÇIKTI ?

Siyasi sokak röportajlarının mucidi İstanbul Times Tv Özel Youtube kanalı 25 Temmuz 2024 tarihinde Pendik Marmaray karşısındaki caddede yüzlerce seçmene sizce ülkemizin bir eken seçime ihtiyaç var mı yok mu sorusunu yöneltti. Ankete katılan 107 kişi şu şekilde cevap verdi.

Yapılan ankete toplam 107 kişi katıldı. Bunlardan 85 kişi Evet erken seçime ihtiyacımız var dedi.

Bu da ankete katılanların % 82 si erken seçim istediğini ortaya koydu.

Hayır erken seçime ihtiyacımız yok diyenlerin sayısı ise 17 de kaldı bu da hayır diyenlerin oranın % 16 oldu.

Ankete katılanlar içinde 5 kişi de benim için hiç fark etmez diyerek düşüce ortaya koymadı. Bu da kararsızların % 2 civarında olduğunu gösterdi.

SEÇMEN’E SORU SORAN GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Bu haberimizde sonuçlarını size sunduğumuz Pendik sokak röportajımızda elde ettiğimiz verilerin bir benzerini diğer ilçelerde % 65 2den aşağı olmamak üzere seçmen düşüncesini erken seçim gerekirden yana kullandığını anket sonuçlarında sık sık görüyoruz.

Bu anket sonucumuzu şaibeli gören kim varsa bizimle beraber gelerek isteği ilçede aynı şekilde sokak röportajı yapmaya hazırız.

Bizim kesinlikle A Partisi kaybetsin,B partisi kazansın gibi bir beklenti ve düşüncemiz yok.

Bizim tek beklenti ve düşüncemiz halkımızın duygu ve düşüncesi ekranlarımıza yansırsa biz amacımıza ulaşmış oluyoruz.

Ak Parti Ekonomi yönetimi sık sık enflasyon bir sene veya 1.5 sene içinde tek haneye inecek diyorlar.

Seçmende Mademki Ak Partiye 23 yıl yetki verdik bir veya 1.5 sene daha bekleyelim bakalım yaşamımızı kolaylaştıracak önlemler gelecek mi diyerek sabrediyor.

Gerçek olan şu ki erken seçim isteyenlerin oranı ortalama olarak % 70’den aşağı değil.

Ak Parti yönetimi halkın bu isteğini herkesten daha iyi görüyor. Ancak bir umut ekonomiyi düzeltirim ve seçimi de Mart –Nisan 2027’de yaparak Erdoğan’ın yeniden aday olmasını sağlarım hesabını yapıyor ama bu hesap tutar mı tutmaz mı bekleyip göreceğiz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)