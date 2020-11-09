Son Bir Yılda 1219 İş Yeri Ruhsat Aldı

Kağıthane Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 2019 Nisan ayından itibaren 1219 İş yeri ruhsat alarak ticaret hayatına resmi olarak başladı. Son 3 ayda ruhsat alan iş yeri sayısı ise 256 olarak açıklandı. Belediye yetkilileri yeni iş yeri açacak girişimcilere ruhsat alma sürecinde rehber niteliğinde bir bildiri yayımladı. Kağıthane Belediyesi bu sayede ticaret hayatını canlandırmayı ve kayıt dışı ekonomiyi sıfıra indirgemeyi hedefliyor.

Belediyenin www.kagithane.istanbul web adresinde yayımlanan bildiriye göre girişimciler iş yeri açarken işin niteliğine göre; Başvuru Formu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi, Vergi Levhası Fotokopisi, Bina Emlak Beyannamesi, Ustalık Belgesi, Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı gibi belgeleri hazır bulundurarak başvuruda bulunabiliyorlar.

Ruhsat alınırken ayrıca iş yerinin şahıs veya sermaye şirketi olma durumuna göre gerekli evraklar değişiklik gösterebiliyor. Şahıs şirketi kurmak isteyen girişimcilerden ruhsat alırken istenen ekstra belgeler; esnaf meslek odası kaydı, nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh ile 2 adet fotoğraftan oluşuyor. Sermaye şirketi kuracak girişimcilerinse; ticaret odası kaydı, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri ve faaliyet belgesini teslim etmesi gerekiyor. Yetkililer yeni işyeri açmadan önce veya var olan bir işyerini devir almadan önce belediyeden mevzuatla ilgili bilgi alınmasının faydalı olacağını bildirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)