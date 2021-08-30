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Öztekin'den Üniversitelilere: ''İş Sahada Öğrenilir''

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, stajyer öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:38
Öztekin'den Üniversitelilere: ''İş Sahada Öğrenilir''
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Pandemi nedeniyle birçok kurum bu eğitim-öğretim yılında stajyer kabul etmezken; Kağıthane Belediyesi, 85 üniversite öğrencisine kapılarını açtı. Belediyede kendi alanlarıyla ilgili bölümlerde stajlarına devam eden üniversiteliler Başkan Öztekin ile bir araya gelerek merak ettikleri konularda sorular yöneltti.

Kendisi de 2005 yılında Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Başkan Öztekin; okul ve iş yaşamındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Kişisel gelişimin önemine değinen Başkan Öztekin öğrencilere; iş sahibi olmak için diplomayı beklememelerini söyledi. Başkan Öztekin; '' Ben de üniversite yıllarımda hem okuyup hem çalıştım. İş yaşamının dinamiklerini öğrencilik yıllarımda öğrendim. Sizlere tavsiyem; alanınızla ilgili işlerde şimdiden iş deneyimi kazanmaya çalışın. Yabancı dil, spor ve sanat alanlarında mutlaka kendinizi geliştirin. Masa başında daha az zaman geçirin, mutlaka sahaya çıkın çünkü iş sahada öğrenilir. Burada staj yaptığınız süre boyunca ne zaman isterseniz yanıma gelip proje, öneri ve taleplerinizi sunabilirsiniz. Çevre edinmeye gayret edin. Yeni insanlar tanıyın. Tanıdığınız her yeni insan size yeni kapılar açacaktır.'' diye konuştu.

Üniversitelilerle tek tek tanışan Başkan Öztekin talep ve önerilerini sordu. Öğrenciler, Kağıthane Belediyesi'nin kendilerine sunduğu staj imkanı için Başkan Öztekin'e teşekkür ettiler.

İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)

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