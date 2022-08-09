Muharrem Orucu Dualarla Açıldı

Başkan Öztekin, burada vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yemek öncesinde vatandaşlara hitap eden Cemevi Dedesi Zeynel Şahan, Muharrem Yası ve Matem Orucu ile ilgili konuşma yaparak, ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla birlikte vatandaşlar hep birlikte Muharrem Ayı'nın ilk orucunu açtı.

Sıcak hava nedeniyle açık havada düzenlenen oruç açma yemeğinde, birlik beraberlik mesajları verilirken Başkan Öztekin vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA