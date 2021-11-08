Kâğıthane’de Kültür Sanat Sezonu Başladı

Programda Yazar Dursun Gümüşoğlu tarafından Hacı Bektaş-i Veli’nin hayatı ve Bektaşiliği konu alan

bir söyleşi gerçekleştirilirken; Türk Halk Müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Nida Ateş ve Ayfer Vardar da

ezgileriyle Kağıthanelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gün boyu devam eden kültür sanat etkinliklerine ilçenin farklı mahallelerinde bulunan kültür

merkezleri ev sahipliği yaptı. Kağıthaneliler tiyatro, konser ve film gösterimleri eşliğinde sanat dolu bir

gün yaşadı.

Anma programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’ perdelerimiz 1,5 yılın

ardından yeniden aralandı. Sahnelerimizin tozu nihayet kalktı. Her zamankinden daha büyük umut ve

heyecanla bu ay birbirinden değerli kültür sanat programlarını merkezlerimizde sizlere sunacağız.

Soğuk kış mevsimini karşıladığımız şu günlerde etkinlilerimiz, içimizi ısıtacak mahiyette tiyatro

oyunları, söyleşiler, konser, sergi, 6d sinema ve film gösterimleriyle devam edecek. Bu vesileyle yeni

sezonun tekrardan hayırlı olmasını ve etkinliklerimizin hatıralarınızda güzel birer anı olarak yer

bulmasını dilerim. Kültür sanat sezonumuzu bu akşam anlamlı bir programla başlattık. Hacı Bektaş-i

Veli’nin vefatının 750. seneyi devriyesinde kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yazar ve sanatçı

dostlarımıza da bu anlamlı günde bizlerle oldukları için teşekkür ederim.’’ diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi’nin Kasım Ayı kültür sanat ajandasında birbirinden anlamlı ve eğlenceli

etkinlikler yer alıyor. Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı tiyatro oyunları ve film gösterimlerine dahası

konser ve söyleşilere ev sahipliği yapacak kültür merkezlerinde ayın öne çıkan etkinlikleri de; Mehmet

Akif Ersoy'un hayatını anlatan Akif Filmi, Asayiş Berkemal Tiyatro Oyunu, Grup Koliva Konseri olarak

göze çarpıyor. Ayrıca ünlü Belgeselci Coşkun Aral, Yazar Hayati inanç ve Güvenlik Politikaları Uzmanı

Mete Yarar da söyleşi programları ile Kağıthanelilerle buluşacak.

Kağıthane Belediyesi internet sitesi üzerinden kültür sanat ajandasını yayınladı. Dileyen vatandaşlar

ajandanın PDF haline www.kagithane.istanbul adresinden erişebilecekler.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)