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Kâğıthane’de Kültür Sanat Sezonu Başladı

Kağıthane’de kültür sanat sezonu, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından yeniden başladı. Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe Kültür Merkezi’nde Hacı Bektaş-i Veli’nin vefatının 750. Yıldönümü nedeniyle bir anma programı gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 16:27
Kâğıthane’de Kültür Sanat Sezonu Başladı
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Programda Yazar Dursun Gümüşoğlu tarafından Hacı Bektaş-i Veli’nin hayatı ve Bektaşiliği konu alan
bir söyleşi gerçekleştirilirken; Türk Halk Müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Nida Ateş ve Ayfer Vardar da
ezgileriyle Kağıthanelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Gün boyu devam eden kültür sanat etkinliklerine ilçenin farklı mahallelerinde bulunan kültür
merkezleri ev sahipliği yaptı. Kağıthaneliler tiyatro, konser ve film gösterimleri eşliğinde sanat dolu bir
gün yaşadı.
Anma programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’ perdelerimiz 1,5 yılın
ardından yeniden aralandı. Sahnelerimizin tozu nihayet kalktı. Her zamankinden daha büyük umut ve
heyecanla bu ay birbirinden değerli kültür sanat programlarını merkezlerimizde sizlere sunacağız.
Soğuk kış mevsimini karşıladığımız şu günlerde etkinlilerimiz, içimizi ısıtacak mahiyette tiyatro
oyunları, söyleşiler, konser, sergi, 6d sinema ve film gösterimleriyle devam edecek. Bu vesileyle yeni
sezonun tekrardan hayırlı olmasını ve etkinliklerimizin hatıralarınızda güzel birer anı olarak yer
bulmasını dilerim. Kültür sanat sezonumuzu bu akşam anlamlı bir programla başlattık. Hacı Bektaş-i
Veli’nin vefatının 750. seneyi devriyesinde kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yazar ve sanatçı
dostlarımıza da bu anlamlı günde bizlerle oldukları için teşekkür ederim.’’ diye konuştu.
Kağıthane Belediyesi’nin Kasım Ayı kültür sanat ajandasında birbirinden anlamlı ve eğlenceli
etkinlikler yer alıyor. Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı tiyatro oyunları ve film gösterimlerine dahası
konser ve söyleşilere ev sahipliği yapacak kültür merkezlerinde ayın öne çıkan etkinlikleri de; Mehmet
Akif Ersoy&#39;un hayatını anlatan Akif Filmi, Asayiş Berkemal Tiyatro Oyunu, Grup Koliva Konseri olarak
göze çarpıyor. Ayrıca ünlü Belgeselci Coşkun Aral, Yazar Hayati inanç ve Güvenlik Politikaları Uzmanı
Mete Yarar da söyleşi programları ile Kağıthanelilerle buluşacak.
Kağıthane Belediyesi internet sitesi üzerinden kültür sanat ajandasını yayınladı. Dileyen vatandaşlar
ajandanın PDF haline www.kagithane.istanbul adresinden erişebilecekler.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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