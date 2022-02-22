Kağıthaneliler Kışın Tadını Balık Ekmek Festivalinde Çıkardı

Kağıthane Belediyesi haftasonu Hasbahçe Mesiresi'nde halka balık ekmek ziyafeti sundu. Usta şefler

tarafından 10 bin kişiye 2 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi.

Festivale yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Recebim

festivalde sahne aldı. Kağıthaneliler, sanatçının seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin mangalın başına geçerek halka balık ekmek dağıttı.

Başkan Öztekin, “ Geçen haftalarda sucuk ekmek festivali yapmıştık. Bugün de aynı coşkuyla balık

ekmek festivali düzenliyoruz. Vatandaşlarımız da yoğun katılım gösterdi. Birlik ve beraberliğimizi

hissettiren böylesi bir günde oldukça mutluyuz.” diye konuştu.