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Kağıthaneliler Kışın Tadını Balık Ekmek Festivalinde Çıkardı

Kağıthane Belediyesi, geçen haftalarda yapılan sucuk ekmek festivalinden sonra bu haftasonu da balık ekmek festivali ile Hasbahçe&#39;de İstanbulluları ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2022 Salı 17:21
Kağıthaneliler Kışın Tadını Balık Ekmek Festivalinde Çıkardı
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Kağıthane Belediyesi haftasonu Hasbahçe Mesiresi&#39;nde halka balık ekmek ziyafeti sundu. Usta şefler
tarafından 10 bin kişiye 2 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi.
Festivale yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Recebim
festivalde sahne aldı. Kağıthaneliler, sanatçının seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin mangalın başına geçerek halka balık ekmek dağıttı.
Başkan Öztekin, “ Geçen haftalarda sucuk ekmek festivali yapmıştık. Bugün de aynı coşkuyla balık
ekmek festivali düzenliyoruz. Vatandaşlarımız da yoğun katılım gösterdi. Birlik ve beraberliğimizi
hissettiren böylesi bir günde oldukça mutluyuz.” diye konuştu.

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