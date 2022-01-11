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Kağıthane'nin Yeni Tematik Caddesi Olan '28 Nisan' Açıldı

Kağıthane’nin gerek araç gerekse yaya trafiği açısından en önemli caddelerinden olan 28 Nisan Caddesi, belediye tarafından tematik caddeye dönüştürüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ocak 2022 Salı 16:36
Kağıthane'nin Yeni Tematik Caddesi Olan '28 Nisan' Açıldı
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin&#39;in seçimler öncesinde sözünü verdiği Tematik Caddeler
Projesi kapsamında Gürsel Mahallesi’nde yeni bir tematik cadde daha açıldı. Ihlamur ve manolya
kokularının sardığı “28 Nisan Caddesi”ne akçaağaç ve zeytin ağaçları da dikilerek cadde, yeşil alan
dolu bir caddeye dönüştürüldü.
28 Nisan Caddesi mevcut haliyle trafik, altyapı ve çevresel alanda birçok sorun teşkil ediyordu. Cadde,
çalışmaların sonucunda daha modern, daha erişilebilir ve daha yeşil hale geldi. Yapılan proje
kapsamında cadde; tek şerit araç geçişi, tek şerit parklanma alanı olarak yeniden düzenlendi.
Caddede eskiye oranla kaldırımlar büyük ölçüde genişletildi. 450 metre uzunluğundaki caddenin
tamamı düzenlenerek, 50 araçlık otopark alanı oluşturuldu ve yaklaşık 6 bin 132 metrekare kaldırım
düzenlemesi yapıldı. Ayrıca kaldırımlarda oluşturulan yeşil alan miktarı ise 330 metrekare olup,
caddeye dikilen 103 ağaç ile vatandaşlara doğal bir ortamda gezme ve alışveriş yapma imkanı
sağlandı. Caddenin açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı
Mustafa Koç&#39;a vekalet eden Eyüp Sultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Fuat Günday, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
28 Nisan Caddesi’nin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,
“Tematik caddelerimize bir yenisini daha ekledik. Bugün ilçemize iki buçuk yıl içerisinde sekizinci
tematik caddemizi açmış olduk. Tematik caddelerimizin en büyük özelliği geniş yaya alanları, yeşil
alanlar, altyapı çalışmaları tamamlanmış caddeler. Mesela bu caddemize ıhlamur ve manolya
ağaçlarını diktik. Özel bir zeytin ağacı dikmiş olduk. Yürüyüş alanlarını genişlettik. Caddelerimiz
hanımların, engellilerin daha rahat yürüdüğü bir yer oldu. Trafiğin aktığı ve parklanma ceplerinin
oluştuğu bir cadde oldu. Bu cadde üzerindeki fiber internet altyapısını yaparak da 20 kat interneti
hızlandırmış olduk. 53 projemizden yüzde 80’ini tamamlamış olduk. Hedef bütün caddelerimizi imkan
ölçüsünde yapabilmek” açıklamasında bulundu.

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