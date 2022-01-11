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Kağıthane meydanı'nda 3. Etap çalışmaları da tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılımıyla; ilk etabı 18 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılan yeni Kağıthane Meydanı’nın ikinci ve üçüncü etap çalışmaları tamamlanarak dördüncü etaba geçildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ocak 2022 Salı 16:37
Kağıthane meydanı'nda 3. Etap çalışmaları da tamamlandı
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İlk etap çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi
botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2.500 metrekaresi de yürüyüş yolları
olarak hizmete sunuldu. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise Meydan&#39;a; süs havuzu, dekoratif
aydınlatmalar, akıllı şehir mobilyaları, yeşilliklerle süslü yasemin duvarları, geniş yaya kaldırımları ve
yürüyüş yolları eklendi. Toplamda 40 binin üzerinde bitki ve yüzlerce ağaç dikimi ile 10 Bin metrekare
yeni yeşil alan daha kazandırıldı. Proje alanı içinde yer alan Daye Hatun Cami ile Tarihi Sıbyan Mektebi
de dokusuna uygun şekilde çevre düzenlemeleriyle birlikte yeniden tasarlandı. Kağıthane Meydanı
Projesi ile ilk 2 etaplık çalışmalar sonucunda toplam 30 bin m2 lik alanda meydan düzenlemesi,
botanik bahçe, araç ve yürüyüş yolları, yamaç ve yeşil alan çalışmaları yapıldı.
Meydan&#39;daki 3. etap çalışmaları da tamamlandı. Meydan&#39;ın çevresinde bulunan bağlantı yolları
asfaltlanıp genişletilirken, kaldırımlar da dekoratif taşlarla kaplanıp aynı şekilde hizmete sunuldu. Bu
sayede araç ve yaya güvenliği ile sürüş ve yürüyüş konforu sağlandı. Meydan çevresinin altyapısı
yağmur suyu kanalları ile baştan sona yenilenirken üstyapıda birçok farklı türde ağaç dikimi yapıldı.
Yanısıra daha güçlü internet altyapısı için Meydan çevresinde yapılan fiberoptik kablolamalar
sayesinde mevcut internet hızı 20 katına çıkarıldı. Dekoratif aydınlatmalar ile gece de ayrı bir manzara
sunan Meydan çevresine akıllı kent mobilyaları da eklenerek vatandaşlara gezerken dinlenebilecekleri
alanlar sunuldu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Meydan ve çevre yollarında dördüncü etap çalışmalarına
geçildiğini duyurdu.

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