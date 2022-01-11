Kağıthane meydanı'nda 3. Etap çalışmaları da tamamlandı

İlk etap çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi

botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2.500 metrekaresi de yürüyüş yolları

olarak hizmete sunuldu. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise Meydan'a; süs havuzu, dekoratif

aydınlatmalar, akıllı şehir mobilyaları, yeşilliklerle süslü yasemin duvarları, geniş yaya kaldırımları ve

yürüyüş yolları eklendi. Toplamda 40 binin üzerinde bitki ve yüzlerce ağaç dikimi ile 10 Bin metrekare

yeni yeşil alan daha kazandırıldı. Proje alanı içinde yer alan Daye Hatun Cami ile Tarihi Sıbyan Mektebi

de dokusuna uygun şekilde çevre düzenlemeleriyle birlikte yeniden tasarlandı. Kağıthane Meydanı

Projesi ile ilk 2 etaplık çalışmalar sonucunda toplam 30 bin m2 lik alanda meydan düzenlemesi,

botanik bahçe, araç ve yürüyüş yolları, yamaç ve yeşil alan çalışmaları yapıldı.

Meydan'daki 3. etap çalışmaları da tamamlandı. Meydan'ın çevresinde bulunan bağlantı yolları

asfaltlanıp genişletilirken, kaldırımlar da dekoratif taşlarla kaplanıp aynı şekilde hizmete sunuldu. Bu

sayede araç ve yaya güvenliği ile sürüş ve yürüyüş konforu sağlandı. Meydan çevresinin altyapısı

yağmur suyu kanalları ile baştan sona yenilenirken üstyapıda birçok farklı türde ağaç dikimi yapıldı.

Yanısıra daha güçlü internet altyapısı için Meydan çevresinde yapılan fiberoptik kablolamalar

sayesinde mevcut internet hızı 20 katına çıkarıldı. Dekoratif aydınlatmalar ile gece de ayrı bir manzara

sunan Meydan çevresine akıllı kent mobilyaları da eklenerek vatandaşlara gezerken dinlenebilecekleri

alanlar sunuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Meydan ve çevre yollarında dördüncü etap çalışmalarına

geçildiğini duyurdu.