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Kağıthane Belediyesi Sağlık Yatırımlarını Hızlandırdı.

Kağıthane Belediyesi pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak adına ilçeye 2 yeni aile sağlığı merkezi kazandırdı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
11 Kasım 2020 Çarşamba 14:46
Kağıthane Belediyesi Sağlık Yatırımlarını Hızlandırdı.
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Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Merkez Mahallesi Yeni Kültür Merkezi'nde inşa edilen aile sağlığı merkezi hizmet vermeye başladı. Kağıthane Belediyesi tarafından tahsis edilen 450 m2 alanda 5 birimden oluşan Aile Sağlığı Merkezi; Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlar rutin sağlık kontrollerini yaptırabilecek. Ayrıca muayene, kan tahlili, çocuk takip, aşı ve sağlık raporu çıkartma gibi hizmetler de alınabilecek. Aynı şekilde bir aile sağlığı merkezi de geçen haftalarda Gürsel Mahallesi’ne inşa edilmişti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin pandemi nedeniyle sağlık alanındaki yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi Başkan Öztekin; ''Vatandaşlarımız hastanelerde yoğunluk oluşturmadan buralarda rutin sağlık kontrolleri ve muayenelerini olabilecekler. Kağıthane'mize hayırlı olsun.'' dedi.

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