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Kağıthane Belediyesi'nde Dijital Dönüşüm Devam Ediyor

Kağıthane Belediyesi’nin 2019 – 2024 vizyon projelerinden olan Belediyedijit projesi hayata geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2021 Cuma 09:43
Kağıthane Belediyesi'nde Dijital Dönüşüm Devam Ediyor
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Yeni nesil belediyecilikte öncü olacak, vatandaşa en iyi ve kaliteli hizmeti sunacak, en yeni teknolojileri içeren Flexcity (Web Tabanlı Akıllı Şehir Yönetim Bilgi Sistemi) projesi Kağıthane Belediyesi’nde uygulanmaya başlandı. Bu proje ile; vatandaşların vergi ödeme işlemlerinden sosyal yardım başvurularına, online tapu rayiç bilgilerini öğrenmeden, fatura sorgulamaya kadar birçok hizmet kalemi online olarak sunulmaya başlandı.

Uygulama sayesinde aynı zamanda belediyede mevcut tüm verilerin ortak bir platformda toplanması sağlanıyor. Bu da verilerin hızlı değerlendirilip doğru kararlar alınabilmesine yardımcı oluyor.

Aynı zamanda bu proje ile birlikte iş ve hizmetlerin mekandan bağımsız her yerde yapılabilmesinin tamamen önü açıldı. Özellikle pandemi sürecinde evden çalışma konusu iş hayatının bir numaralı gündemiydi. Uygulama, çalışanların her yerden işlerini rahatlıkla yapabilmesine imkan sağlıyor.

Projenin bir diğer önemli kazanımı da artık vatandaşın belediye işlemlerini evinden çıkmadan yapabilecek olması. Vatandaşlar belediye ile ilgili birçok işlemi evden çıkmadan cep telefonları üzerinden rahatlıkla halledebilecekler. Özellikle pandemi sürecinde bu uygulama vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı gibi, sağlıklarını da koruyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şeffaf ve verimli bir yönetim anlayışı için bilişim yatırımlarını önemsediklerini belirterek; ‘’ Belediyedijit, seçimden önce vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz 53 projemizden biriydi. Proje zamandan ve mekandan tasarruf sağladığı gibi gereksiz kağıt israfını da önlüyor. İnsan emeği ile birkaç gün süren hesaplamalar, uygulamanın algoritmaları sayesinde birkaç saniye içinde yapılabilir hale geldi. Belediyedijit’in yanı sıra Teknolojik Otopark Çözümleri, Siber Güvenlik ve Kodlama Eğitimleri, Akıllı Şehir Mobilyaları, Akıllı Çağrı Merkezi projelerimiz de ilçemize kazandıracağımız bilişim içerikli diğer projelerimiz. Kağıthane Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.’’ dedi.

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