banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1549
ALTIN
421.921
DOLAR
7.6456
STERLİN
10.6194
EURO
9.0872
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart Hatıra Ormanında Ağaç Dikti
Son Dakika
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart...
AGD, Çanakkale Şehitlerini 250 Bin Hatimle Yad Ediyor
AGD, Çanakkale Şehitlerini 250 Bin...
Deva Partisi Kadın Politikaları Vizyon Belgesini Açıkladı
Deva Partisi Kadın Politikaları Vizyon...
Hançerli, “ Hedefimiz Bu Yıl İçerisinde 10 Bin Konutun Kentsel Dönüşüme Girmesi”
Hançerli, “ Hedefimiz Bu Yıl...

Kağıthane Belediyesi Kadın Girişimcileri Destekliyor

Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla Kağıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı, 525 kadına gelir sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2021 Salı 09:18
Kağıthane Belediyesi Kadın Girişimcileri Destekliyor
banner171

Kağıthaneli kadınlar evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini, belediyenin kendileri için açmış olduğu mağazada satma imkanı buluyor. Kadınlar ürünlerini alışveriş merkezinde bulunan bu mağazaya getirip teslim ediyor. Ürünler belediyenin istihdam ettiği uzman satış personeli tarafından müşterilere sunuluyor. Kadınlar belediyeye kira ya da başka bir ücret ödemeden evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini satabiliyorlar. Her bir kadının mağazada 3'er adet ürünü sergilenirken toplamda bin 500'ün üzerinde ürün bulunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mağazadaki çalışmaları yerinde incelerken kadınlara çiçek ve çikolatalar hediye edip günlerini tebrik etti.

Başkan öztekin; ''Biz bugünü özellikle burada emekçi kadınlarla geçirmek istedik. Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz 53 projemiz vardı. İlk hizmete geçirdiğimiz proje de burası oldu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdik. Ev ekonomisine destek olmak için, kadınların kendi el ürünlerini pazarlayıp satabilecekleri bir mekân olsun istedik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız fabrikasyon ürün değil, el emeği ürünleri gelip buradan alabiliyor veya hediye ediyorlar. Kadınlara destek olabilmek için herkesi buraya alışveriş yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kağıthaneli kadınları bir sürpriz de belediye binası içinde bekliyordu. Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kağıthane Belediyesi'nde görevli kadın çalışanlara bando eşliğinde müzikli bir eğlence düzenlendi. Bando ekibi kurum odalarını tek tek gezerek kadın çalışanlara çiçekler hediye etti. Başkan Öztekin de kadın çalışanları mutlu eden bu sürprize ortak oldu. Kadın personelle buluşup günlerini tebrik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Öztekin Esnaf Ziyaretlerine Başladı
Başkan Öztekin Esnaf Ziyaretlerine Başladı
Tarihi Sarnıç İhya Ediliyor
Tarihi Sarnıç İhya Ediliyor
Güngörmüşlerin İhtiyaçları Belediye Ekiplerince Karşılanıyor
Güngörmüşlerin İhtiyaçları Belediye Ekiplerince Karşılanıyor
İlaçta Sıfır Atık
İlaçta Sıfır Atık
Bisiklet Sürmenin Bir Yolu Var
Bisiklet Sürmenin Bir Yolu Var

banner186

banner189

şişli escort - beylikdüzü escort - izmir escorts

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169