Kağıthane Belediyesi Kadın Girişimcileri Destekliyor

Kağıthaneli kadınlar evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini, belediyenin kendileri için açmış olduğu mağazada satma imkanı buluyor. Kadınlar ürünlerini alışveriş merkezinde bulunan bu mağazaya getirip teslim ediyor. Ürünler belediyenin istihdam ettiği uzman satış personeli tarafından müşterilere sunuluyor. Kadınlar belediyeye kira ya da başka bir ücret ödemeden evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini satabiliyorlar. Her bir kadının mağazada 3'er adet ürünü sergilenirken toplamda bin 500'ün üzerinde ürün bulunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mağazadaki çalışmaları yerinde incelerken kadınlara çiçek ve çikolatalar hediye edip günlerini tebrik etti.

Başkan öztekin; ''Biz bugünü özellikle burada emekçi kadınlarla geçirmek istedik. Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz 53 projemiz vardı. İlk hizmete geçirdiğimiz proje de burası oldu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdik. Ev ekonomisine destek olmak için, kadınların kendi el ürünlerini pazarlayıp satabilecekleri bir mekân olsun istedik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız fabrikasyon ürün değil, el emeği ürünleri gelip buradan alabiliyor veya hediye ediyorlar. Kadınlara destek olabilmek için herkesi buraya alışveriş yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kağıthaneli kadınları bir sürpriz de belediye binası içinde bekliyordu. Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kağıthane Belediyesi'nde görevli kadın çalışanlara bando eşliğinde müzikli bir eğlence düzenlendi. Bando ekibi kurum odalarını tek tek gezerek kadın çalışanlara çiçekler hediye etti. Başkan Öztekin de kadın çalışanları mutlu eden bu sürprize ortak oldu. Kadın personelle buluşup günlerini tebrik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)