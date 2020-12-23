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Hem Süper Hem De Sosyal Market

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nde ilk ürünler yerlerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 16:18
Hem Süper Hem De Sosyal Market
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Kağıthane Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yüzlerce çeşit ürünü bulunduracak Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nde hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde 440 m2 alanda hizmet verecek Sosyal Yardım Marketi’nde; gıda, temizlik ve giyim ürünleri vatandaşa ücretsiz şekilde sunulacak.

Sosyal Yardım Marketi'ne ilk gelen ürünleri Başkan Öztekin bizzat kendisi raflara dizdi. ''Elimizde olanı gönülden paylaşacağız. Çok yakında burası hemşehrilerimizin hizmetinde olacak.'' diyen Başkan Öztekin, ürünlerin bir süpermarkette bulunan ürünlerden farksız olduğunu belirtti.

Birinci sınıf kalitede, orijinal ürünlerin ücretsiz şekilde sunulacağı Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar; belediyenin çağrı merkezini arayarak veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabilecek. Durum tespit ekiplerince evlerinde ziyaret edilerek ekonomik durumu incelenen vatandaşlardan başvurusu kabul edilenlere alışveriş kartı verilecek.

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