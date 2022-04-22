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Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi̇'nden 7.500 Ki̇şi̇ Yararlandı

Kağıthane Belediyesi'nin 2021'in Kasım ayında hizmete açtığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi'nden bugüne kadar 7 bin 500 kişi yararlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2022 Cuma 14:21
Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi̇'nden 7.500 Ki̇şi̇ Yararlandı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi söz verdiği 53 proje arasında yer bulan Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, 2021 Kasım ayında İmrahor Caddesi üzerinde açılmıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, giyim, bebek bakım, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan yüzlerce çeşit ürüne ücretsiz şekilde sahip olduğu merkezden bugüne kadar 7 bin 500 kişi yararlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane'de kimseyi kimsesiz bırakmadıklarını ifade ederek; '' Yardım merkezimizde para geçmiyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize, içerisinde puanların yüklendiği kartlardan dağıttık. Vatandaşlarımız dilediği ürünü alırken ödemeyi bu kartlarla yapıyor. Para yerine puanlarını kullanıyor. Bu puanlar her 2 ayda bir kartlara aynı şekilde yüklenmeye devam edecek.'' dedi.


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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