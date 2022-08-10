Başkan Öztekin Mikserin Başına Geçti

Gençler için internetteki sosyal platformlar; seslerini duyurabilecekleri, fikir ve düşüncelerini paylaşabilecekleri hatta para kazanabilecekleri bir mecra haline geldi. Youtube ve instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu özellikle gençlere yepyeni dünyaların kapılarını açıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, dijital dünyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençlere yardımcı olmak amacıyla Stüdyonuz Bizden projesini hayata geçirdi. Gençler, Kağıthane Belediyesi’nin kendilerine sunmuş olduğu stüdyoya gelerek istedikleri gibi kendi vloglarını çekebilecekler. Üstelik tüm ekip ve ekipmanlar da Kağıthane Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanacak.Greenbox, kamera, ışık, ses kayıt cihazları gibi son teknoloji ekipmanların olduğu sosyal medya stüdyosu, Kağıthane Belediyesi'ne ait yeni kültür merkezinde yer alıyor.

Mekandaki son hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Öztekin; yayın mikserinin başına geçerek kapalı devre yayın yönetti. Başkan Öztekin kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda; sosyal medya stüdyosunun Eylül'de hizmete açılacağını söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA