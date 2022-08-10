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Başkan Öztekin'den Niğde Valisi Koç'a Ziyaret

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Niğde Valisi Mustafa Koç’u ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
Başkan Öztekin'den Niğde Valisi Koç'a Ziyaret
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Kağıthane Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı kararıyla Niğde Valiliği’ne atanan Mustafa Koç, uzun yıllar ilçe yönetiminde birlikte görev yaptığı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i ağırladı. ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde Başkan Öztekin Vali Koç’a Kağıthanelilerin selamlarını iletti.

Ziyarette kurumlar arası işbirliği, mevcut ve yeni dönem projeleri konuşuldu.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin sonunda Başkan Öztekin Kağıthane hatırası hediyelerini takdim ederek; yeni görevinde Vali Koç'a muvaffakiyetler diledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Koç da Kağıthane’nin her zaman gönlünde ayrı bir yeri olacağını ifade etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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