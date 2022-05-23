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Bakan Soylu Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Belediyesi tarafından inşa edilen Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:14
Bakan Soylu Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
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Merkez, Kağıthane Belediyesi tarafından deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı hızlı ve etkin mücadele vermek ve Kağıthane'yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek amacıyla kuruldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Bakan Soylu'ya Yönetim Merkezi ile ilgili bilgi verdi. Eyüp Sultan Caddesi üzerinde 2.000 m2 alanda inşa edilen Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 90 ayrı noktayı 400 kamerayla izleyebilecek.Afet anı ve sonrasında haberleşme ve müdahale konularında önemli görevler üstlenecek Merkez, son teknoloji ekipmanlarla donatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin Kağıthane'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Soylu, çalışmalarından ötürü Başkan Öztekin'i tebrik etti. Bakan Soylu Merkez'in açılış kurdelesini; Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve davetlilerle birlikte kesti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Merkez'deki birimleri tek tek inceleyerek çalışmaları yerinde gözlemledi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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