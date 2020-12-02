Simurg Uzaktan Eğitimler Devam Ediyor

Eğitimler, Youtube’da bulunan “Simurg Eyüp” kanalında “Simurg Online Eğitim” isimli videolar aracılığıyla ve zoom üzerinden öğrencilere ulaştırılıyor. Dersler, müfredat dahilinde, her branşın kendi eğitmeni tarafından anlatılıyor. Bu anlatımlar sırasında video kayıtları alınıyor. Bu kayıtlar daha sonra öğrencilerin kolayca ulaşabilmesi için internet ortamına aktarılıyor. Eğitimlerde kısa süre içerisinde, sanat ve beceri atölye çalışmaları da yer alacak.



ALİ KUŞÇU ÇEVİRİM İÇİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Bilişim Akademi bünyesinde bulunan ve Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara veren Ali Kuşçu Uzay Evi tarafından başlatılan Çevrimiçi Eğitimler de devam ediyor.



HER BRANŞTA EĞİTİM PROGRAMLARI VAR

Online eğitimler kapsamında, Bilgi Evleri’nde ders takviyesi, Gençlik Merkezleri’nde ders takviyesi veriliyor, LGS, TYT ve AYT deneme sınavları, velilere yönelik KPSS ve DGS hazırlık kursları, yine velilere yönelik online AFAD eğitimleri, Sanat Atölyeleri’nde Beceri Atölyeleri, Dil Evi’nde İngilizce ve Arapça eğitimleri düzenleniyor.



SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR EĞİTİMLERİ

Ayrıca ilçedeki tüm bireylere yönelik, pandemi süresince evlerinizde sağlıklı yaşam desteği olarak Online Spor Egzersizleri, Online Spor Koçluğu dersleri sürdürülecek. İsteyen vatandaşlar tüm bu eğitimlere Simurg’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.



Detaylı bilgi için 0212 440 15 35 numaralı telefonu arayabilirsiniz.