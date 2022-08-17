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Madde Bağımlılarının Umudu: Bağımsızlık Köyü

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan halkının daha sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak gelişimlerine destek vermek, ilçedeki her kesimden insanın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik birçok örnek projeyi hayata geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:10
Madde Bağımlılarının Umudu: Bağımsızlık Köyü
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Eyüpsultan’ın yaşam kalitesini artıran bu eserlerin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ayda 41 Eser” sloganı ile yapıldı.

Bu önemli projelerden birisi de Türkiye’de tarımla terapinin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk merkez olma özelliğini taşıyan, madde bağımlılarının rehabilite edilip hayata hazırlandığı Bağımsızlık Köyü...

Bağımsızlık Köyü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirildi.
TÜRKİYE'DE İLK

"Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" sloganıyla hayata geçirilen proje, Türkiye'de tarımla terapinin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk merkez olma özelliği taşıyor.

Bağımsızlık Köyü Projesi ile bağımlılıkla mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yoluyla İstanbul'un sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sunmaları amaçlanıyor.

MERKEZ, ATÖLYE VE REHABİLİTASYON BÖLÜMLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Merkez, bugüne kadar benzeri olmayan eğitim, uygulama, atölye ve rehabilitasyon bölümleriyle dikkat çekiyor. Kemerburgaz'da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan merkezde birçok atölye çalışması yapılıyor. Terapi bahçesi, manej alanı, seramik atölyesi, yemek atölyesi, drama atölyesi ve ritim atölyesi gibi atölyelerde eğitimler veriliyor. Bu atölyelerde kişilerin yeni beceriler kazanmaları, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları destekleniyor. Ayrıca atölyelerde workshop tarzında tek seferlik uygulamalar da yapılıyor.

BİREYSEL VE GRUP TERAPİLERİ

Bağımsızlık Köyü’nde yaklaşık 200 yükümlü atölye çalışmalarına katılıyor. Çalışmalar hafta içi 5 gün gerçekleştiriliyor. Günlük 20 yükümlü sabah 10.30 ve öğleden sonra 13.30 saatlerinde olmak üzere iki farklı grupta eğitim alıyor. Bu eğitimler içerisinde grup terapisi ve bireysel terapiler de gerçekleştiriliyor. Bağımsızlık Köyü’nde 116 bağımlıya 341 kez atölye faaliyeti hizmeti verildi. 2021-2022 yılları arasında ise üç bireysel bir grup terapisi olmak üzere 184 kişi Bağımsızlık Köyü Bireysel ve Grup Terapi Hizmetinden faydalandı.

TERAPİ BAHÇELERİ TEDAVİNİN ÖNEMLİ BİR AYAĞI
Bağımsızlık Köyü'nde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım, sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanıyor. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler için bu terapi bahçesi tedavinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Terapi bahçesi, huzur veren yürüyüş yolları ile farklı tarzda oturma alanlarından oluşuyor. Bağımlılar, bu terapi bahçesinde hem 5 ay devam eden sigara, alkol ve madde bağımlılığı müdahale programını alıyor hem de doğa ve bitkiler arasında vakit geçirme şansı buluyor.

İlaçsız, ücretsiz yatılı rehabilitasyon hizmeti veren Liman Ayık Yaşam Derneği’ne de kapılarını açan Bağımsızlık Köyü’nde 210 kişiye terapi bahçesi, manej alanı, seramik atölyesi, yemek atölyesi, drama atölyesi ve ritim atölyesi gibi atölyelerde eğitimler verildi.

Ayrıca bağımlıların ihtiyaçlarına yönelik rehabilitasyon faaliyetlerinin dışında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istihdam, sosyal market, giyim ve eşya desteği gibi ihtiyaçlarına yönelik hizmetler de verilmeye devam ediliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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