İstanbul'da ilk ve Tek Matematik Evi

Bu önemli projelerden birisi de Başkan Deniz Köken’in sadece Eyüpsultan’a değil İstanbul’a armağan ettiği Matematik Evi...

Rakamlarla oynamayı, formüllere dokunmayı, problemleri severek çözmeyi mümkün kılan proje Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Ağustos 2020 tarihinde başlatıldı ve 11 Eylül 2021 tarihinde tamamlanarak hizmete alındı.

Belediye kaynakları ile hayata geçirilen Matematik Evi projesi, matematikte öğrenme yaklaşımlarını değiştirerek, 21. yüzyıl matematiksel becerileri eğitiminin gereksinimlerini karşılıyor.

MATEMATİĞİN GİZEMLİ DÜNYASINA YOLCULUK

Günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç taraflarına dikkat çeken bir müze görünümünde olan Eyüpsultan Belediyesi Matematik Evi, Altın Oran’dan, Da Vinci Köprüsü’ne, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan'ın yapılarındaki muhteşem fikirlerden, perspektife kadar matematiğin gizemli dünyasında unutulmayacak bir yolculuk yaşatıyor.

Bu yolculukla birlikte matematiğin sanatla ilişkisine, asal sayılara, çevre-yarıçap ilişkisinden, açı-görüntü sayısı ilişkisine, tam kare açılımının geometrik ispatından çarpma işleminin mantığına kadar ilköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun birçok örnek uygulamayı öğrencilerle buluşturuyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ MATEMATİK

Haftanın 6 günü açık olan Matematik Evi’ni 7’den 70’e herkes ziyaret edebiliyor. Herhangi bir yaş sınırlamasının olmadığı Matematik Evi’ne okullar ise Çarşamba ve Perşembe günleri randevu alarak kendilerine verilen uygun saatlerde gelebiliyorlar. Matematik Evi’nde öğrencilere matematik öğretmenleri ve rehberleri tarafından matematiğin günlük hayattaki ilişkisi anlatılırken, atölyelerde ve bahçede tasarım çalışmalarına katılımları sağlanıyor. Hafta sonları ise çocuklar aileleriyle birlikte Matematik Evi'ni gezip, sanat ve tasarım atölyelerinde çalışarak eğlenceli ve kaliteli zaman geçiriyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA