banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,519.25
ALTIN
548.14
DOLAR
9.49
STERLİN
13.10
EURO
11.05
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi...
İmamoğlu’ndan “Yeni Metrobüs” ÇAĞRISI: İstanbul’la İlgili Kararlar Geciktirilmez
İmamoğlu’ndan “Yeni Metrobüs” ÇAĞRISI: İstanbul’la...
Dünyanın En Çok Sevilen İnsanı Ve Peygamberi’nin Doğum Günü Kutlandı
Dünyanın En Çok Sevilen İnsanı...
Malatyalılar CHP'Lİ Vekil Karabat'ı Bağrına Bastı
Malatyalılar Karabat'ı Bağrına Bastı

Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı açıldı

Eyüpsultan Belediyesi daha yeşil bir Eyüpsultan için canla başla çalışıyor, Eyüpsultan'a yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarla yeşil alanları artırıyor, çocukların ve vatandaşların kullanımı için, ihtiyaç bulunan yerlere yeni parklar yapıyor. Son olarak Güzeltepe’de yapılan Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Tören sihirbaz gösterisiyle başladı. Ardından Mehter Takımı konser verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ekim 2021 Çarşamba 17:34
Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı açıldı
banner171

BULDUĞUMUZ HER UYGUN ALANA PARKLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”
 

Törende Başkan Deniz Köken parkla ilgili yaptığı açıklamada, "Burası yamaçtı, taş, toprak, molozlar vardı. Mahalle sakinleri bana sosyal medyadan burasıyla ilgili mesajlar attılar. Hemen bu alanla ilgili çalışmaya başladık. Muhtarımız da geldi, öngörüde bulundu, burası olur dedi. Ondan sonraki süreçte çalışmamızı tamamlayarak parkı bitirdik. Mahalle sakinlerimiz kendileri talep ettikleri için buraya sahip çıkarlar. Genelde yamaçlık olan bu bölgede düzlük bir alan, bir park olması güzel oldu. Bulduğumuz her uygun alana parklar yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 23 civarında park yaptık. 8 parkımız da açılış aşamasında" dedi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ PARKLARA ÇOK CİDDİ ÖNEM VERİYOR”
 

Güzeltepe Mahalle Muhtarı Ulaş Fidan ise, "Mahallemizde Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan 9 adet parkımız vardı. Bu parkla birlikte 10 oldu. Eyüpsultan Belediyesi parklara çok ciddi önem veriyor. Park Bahçeler Müdürlüğü diğer parklarımızın da zemininden, oyun gruplarına, spor gruplarına kadar bütün her yerini yeniledi. Sayın Deniz Başkanımıza, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne, Fen İşleri Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çocuklar için daha güzel alanlar yapmak istiyoruz. Umuyoruz ki parkımıza aileler sahip çıkacak. Parkımız Güzeltepe’ye, çocuklara hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Sonrasında ise Başkan Deniz Köken törene katılan çocuklarla birlikte kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından parkta bulunan çocuklara hediyeler verildi.
 

PARKTA ÇOCUK OYUN ALANI, FİTNESS ALANI VE PİKNİK MASALARI VAR
 

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı 235 metrekare sert zemine sahip. 126 metrekare yeşil alanı olan parkta çocukların ve vatandaşların kullanımı için çocuk oyun alanı, fitness alanı ve piknik masaları

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya ve Taksim Camii gezilerine yoğun ilgi...
Ayasofya ve Taksim Camii gezilerine yoğun ilgi...
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
Başkan Deniz Köken liselilerle buluşuyor
40 yaş üstü kadınlara ücretsiz mamografi taraması
40 yaş üstü kadınlara ücretsiz mamografi taraması
Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya yardım eli
Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya yardım eli
Eyüpsultan Belediyesi’nden öğrencilere çorba ikramı
Eyüpsultan Belediyesi’nden öğrencilere çorba ikramı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169