Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı açıldı

“ BULDUĞUMUZ HER UYGUN ALANA PARKLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”



Törende Başkan Deniz Köken parkla ilgili yaptığı açıklamada, "Burası yamaçtı, taş, toprak, molozlar vardı. Mahalle sakinleri bana sosyal medyadan burasıyla ilgili mesajlar attılar. Hemen bu alanla ilgili çalışmaya başladık. Muhtarımız da geldi, öngörüde bulundu, burası olur dedi. Ondan sonraki süreçte çalışmamızı tamamlayarak parkı bitirdik. Mahalle sakinlerimiz kendileri talep ettikleri için buraya sahip çıkarlar. Genelde yamaçlık olan bu bölgede düzlük bir alan, bir park olması güzel oldu. Bulduğumuz her uygun alana parklar yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 23 civarında park yaptık. 8 parkımız da açılış aşamasında" dedi.

“ EYÜPSULTAN BELEDİYESİ PARKLARA ÇOK CİDDİ ÖNEM VERİYOR”



Güzeltepe Mahalle Muhtarı Ulaş Fidan ise, "Mahallemizde Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan 9 adet parkımız vardı. Bu parkla birlikte 10 oldu. Eyüpsultan Belediyesi parklara çok ciddi önem veriyor. Park Bahçeler Müdürlüğü diğer parklarımızın da zemininden, oyun gruplarına, spor gruplarına kadar bütün her yerini yeniledi. Sayın Deniz Başkanımıza, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne, Fen İşleri Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çocuklar için daha güzel alanlar yapmak istiyoruz. Umuyoruz ki parkımıza aileler sahip çıkacak. Parkımız Güzeltepe’ye, çocuklara hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Sonrasında ise Başkan Deniz Köken törene katılan çocuklarla birlikte kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından parkta bulunan çocuklara hediyeler verildi.



PARKTA ÇOCUK OYUN ALANI, FİTNESS ALANI VE PİKNİK MASALARI VAR



Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan Güzeltepe Kavaklı Sokak Parkı 235 metrekare sert zemine sahip. 126 metrekare yeşil alanı olan parkta çocukların ve vatandaşların kullanımı için çocuk oyun alanı, fitness alanı ve piknik masaları