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Eyüsultan'da Kış Spor Okulları’nda Eğitimler Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin, çocukların ve gençlerin spor yapmalarını imkan sağlamak için her yıl periyodik olarak düzenlediği Kış Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:25
Eyüsultan'da Kış Spor Okulları’nda Eğitimler Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Çocuklara sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan Kış Spor Okulları’nda verilen eğitimlerle genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken,  bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına imkan sunuluyor.

7 Farklı Branşta Eğitim Veriliyor

İlçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onları spora yönlendiren ve enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan veren Kış Spor Okulları’nda eğitimler Alibeyköy Spor Kompleksi’nde veriliyor. 8 – 15 yaş arası çocukların ve gençlerin ücretsiz bir şekilde spor yapabildikleri Kış Spor Okulları’nda çocuklar Atletizm, Bisiklet, Okçuluk, Oryantring, Karate, Basketbol ve Futbol olmak üzere 7 farklı branştan dilediğine kayıt yaptırabiliyor.

Maske, Mesafe ve Hijyen Kurallarına Önem Veriliyor

Pandemi nedeniyle bu sene kontenjanın kısıtlı tutulduğu Kış Spor Okulları’nda eğitimler sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde veriliyor. Eğitmenlerin maske taktığı, tesisin birçok noktasına el dezenfektanların konulduğu Kış Spor Okulları’nın açık ve kapalı mekanlarında ise rutin bir şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
 

Kayıtların devam ettiği Kış Spor Okullarıyla ilgili (0212) 440 15 67 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.

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