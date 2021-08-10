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Eyüpsultanlı şampiyon karateci Uğur Aktaş’a sürpriz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumite +75 kiloda mücadele eden Eyüpsultanlı Uğur Aktaş, kazandığı bronz madalyayla ülkemizi sevince boğdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 15:33
Eyüpsultanlı şampiyon karateci Uğur Aktaş’a sürpriz
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Bu başarıyla Türkiye, 1948'de Londra Olimpiyatları’nda kazanılan toplam madalya rekorunu kırmış oldu.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN, UĞUR AKTAŞ’I EVİNDE ZİYARET ETTİ

Eyüpsultanlı karateci gençler, yurda dönen Aktaş’ın evinin önünde meşalelerle kutlama yaptı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, karateci gençlerle birlikte Eyüpsultan'da yaşayan ve Türkiye’nin 73 yıllık madalya rekorunu kıran Uğur Aktaş’ı evinde ziyaret etti.

Başkan Deniz Köken, kazandığı madalya ile aynı zamanda gönülleri de fetheden Aktaş’a ziyaret sırasında tam altın hediye etti, başarısından dolayı tebrik ederek şampiyonluklarının devamını diledi.

VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada: “Milli sporcumuzla olimpiyata gitmeden önce görüşmüştük. Hamdolsun bize verdiği sözü yerine getirdi. Hem pandemi hem yangınlarla beraber ülkemizin morale ihtiyacı vardı. Ülkemize böyle bir madalyayı kazandırdığı için sevgili dostumu ve babasını tebrik ediyorum. Genç kuşaklara örnek olması açısından da çok önemli, birlikte çalışacağız inşallah" dedi.

"HEDEFİM OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

Uğur Aktaş ise daha çok başarı elde ederek ülkesini gururlandırmak istediğini söyleyerek: "Çok mutluyum, buradan giderken hedefim altın madalya kazanmaktı. Çok çalıştık, bizim dört yıllık bir sürecimiz oldu olimpiyat oyunlarına katılabilmemiz için. Çok zorlu süreçlerden geldik. Çok şükür orada da ülkemize bronz madalya kazandırmak nasip oldu. Çok gururluyum, ülkemizin zor anlarında insanların yüreğine su serpebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımı devam ettirip hedefim olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu. Bu başarıları da elde edip ülkemizi, milletimizi, insanlarımızı daha da gururlandırabiliriz" şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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