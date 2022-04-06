Eyüpsultanlı çölyak hastalarına özel glutensiz gıda paketi

Eyüpsultan Belediyesi, Çölyak hastalarını Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.
Belediye ekipleri, Ramazan ayı için özel hazırlanmış glutensiz gıda paketlerini 92 Çölyak hastasına ulaştırdı.
3 AYDA BİR GIDA DESTEĞİ SAĞLANIYOR
Eyüpsultan Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor.
Belediye ekipleri ilçede bulunan 92 çölyak hastası için, içlerinde gluten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, arpa şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan Ramazan gıda paketleri hazırladı.
Özenle hazırlanan paketler vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)