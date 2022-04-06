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Eyüpsultanlı çölyak hastalarına özel glutensiz gıda paketi

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede her alanda olduğu gibi sosyal destek konusunda da hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2022 Çarşamba 11:29
Eyüpsultanlı çölyak hastalarına özel glutensiz gıda paketi
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Eyüpsultan Belediyesi, Çölyak hastalarını Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Belediye ekipleri, Ramazan ayı için özel hazırlanmış glutensiz gıda paketlerini 92 Çölyak hastasına ulaştırdı.
 

3 AYDA BİR GIDA DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Eyüpsultan Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor.

Belediye ekipleri ilçede bulunan 92 çölyak hastası için, içlerinde gluten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, arpa şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan Ramazan gıda paketleri hazırladı.

Özenle hazırlanan paketler vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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