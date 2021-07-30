banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1386.84
ALTIN
494.71
DOLAR
8.4147
STERLİN
11.7679
EURO
10.0189
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ Başlıyor
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan...
Büyük İstanbul Otogarı Bayram Süresince 1.5 Milyon Kişiyi Ağırladı
Büyük İstanbul Otogarı Bayram Süresince...

Eyüpsultan’ın ‘En güzelleri’ ödüllerini aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, “Eyüpsultan Çiçek Açıyor” sloganıyla düzenlenen “En Güzel Teras/Bahçe ve Balkon” yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 11:04
Eyüpsultan’ın ‘En güzelleri’ ödüllerini aldı
banner171

Yarışma 'En Güzel Bahçe' ve 'En Güzel Teras ve Balkon' olarak iki ayrı kategoride düzenlendi. Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada birbirinden güzel, birbirinden renkli bahçeler, balkonlar ve teraslar yarıştı.

Yarışmanın ödül töreni, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla, Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy salonunda gerçekleşti.

Başkan Deniz Köken ödül töreninde yaptığı konuşmada öncelikle yarışmaya iştirak eden tüm Eyüpsultanlıları tebrik ederek: “Fesleğen dağıtırken vatandaşların çiçeğe, yeşile olan ilgisini görünce böyle bir şey yapmak istedik. Küçücük alanda bile neler yapılabildiğini gördük. Eyüpsultan’ı teraslarla, bahçelerle, balkonlarla ve parklarla daha güzel hale getirebiliriz. Sizin yaptığınız çalışmalar komşularınıza örnek olur. Bundan sonra sokakları da yarışa dahil etmek istiyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Deniz Köken her iki kategorinin de birincisine ödül olarak laptop, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisine ise tablet verdi.

DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN YAPILDI

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı ve Peyzaj Mimarı Murat Çelik, Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü ve Ziraat Mühendisi Ali Kemal Güler, Peyzaj Mimarları Ayşe Kübra Emrehan, Ömer Çelik, Özlem Kılıç, Pelin Yıldırım, Sümeyye Alçep'in yanı sıra Basın Danışmanı Burak Öztürk ve fotoğrafçı Serdar Canıpek de seçici kurulda yer aldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüp Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
Eyüp Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
Eyüpsultan’da 15 Temmuz coşkusu
Eyüpsultan’da 15 Temmuz coşkusu
Yaz Spor Okulları muhteşem bir şenlikle kapılarını açtı
Yaz Spor Okulları muhteşem bir şenlikle kapılarını açtı
Eyüpsultan Belediyesi, LGS sonrası tercih döneminde de öğrencilerin yanında
Eyüpsultan Belediyesi, LGS sonrası tercih döneminde de öğrencilerin yanında

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169