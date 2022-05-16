Eyüpsultan’da “Yerinde Dönüşüm” başladı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Didem Sitesinde yaşayan sakinlerin katılımıyla hazırlanan projenin Eyüpsultan Belediyesi tarafından onaylanmasının ardından, “Yerinde Dönüşüm” projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Yeşilpınar Didem Sitesi’nde yaşayan sakinlerle hazırlanan proje için sitenin önünde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki Ejder Batur, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, site sakinleri ve vatandaşlar katıldı.



“15 AY ÖNCE KONUŞTUĞUMUZ KONUYU GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 ay önce konuştuğumuz konuyu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" diyerek şunları söyledi: “"15 ay önce İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem olmuştu. Ondan sonra bu bölgelerde sallantılar ve çatlaklar oluştu. Biz bölgeleri ziyaret ettiğimizde vatandaşların 1-2 gün dışarıda yattıklarını gördük. Ağustos ayı olması sebebiyle çok fazla bir şey olmadı ama bize ‘bizi bu işten kurtarın’ dendi. Biz de ekipler olarak baktık. Saçak parsel bağlamında yapılmış olanların kendi içinde iç bahçeleri çok büyüktü. Onları baz alarak bir plan çalışması yaptık. Bu plan neticesinde ortaya 44 siteyi ilgilendiren bölümün ayrı bir planını yaptık. Bütün sitelere kendi içerisinde bir yönetim kurmalarını söyledik. Her apartmandan temsilciler seçtiler. Onlar müteahhidi buldular ve bize getirdiler. Müteahhit yapabilir mi yapamaz mı sorusuna biz karar veriyoruz. Müteahhit ile vatandaşlar arasında hakemlik yaparak onları uzlaştırdık. İlk kim yaparsa da temel atmasını yapacağız dedik. Bugün 15 ay önce konuştuğumuz konuyu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımız hem sağlıklı binalarda yaşayacaklar, hem sağlıklı mahallelerimiz olacak hem de biz o bölgeye daha rahat hizmet götüreceğiz"

“BAŞKAN DENİZ KÖKEN VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Köken’e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Didem Sitesi sakinlerinden Ali Gülcük, ise "1999 yılında depremden sonra hepimiz bir tedirginlik ve sıkıntı içinde yaşamaya başladık. Bu tedirginliğimiz uzun süre devam etti. Bir arayış içine girdik. Özellikle İzmir depremi hepimizi daha büyük sıkıntılara soktu. Can korkusu içinde yaşamaya başladık. Eyüpsultan Belediyemizin sayın Başkanı Deniz Köken ve ekibinin bu anlamda çok akılcı çalışmaları ve gayretleri sayesinde biz bu noktalara geldik. Eğer Eyüpsultan Belediyemiz saçak parsel yasası çerçevesinde Didem Sitesi’ni lokasyonlara bölmemiş olsaydı biz asla bu işi yapamazdık. Sayın başkanımız Deniz Köken’e ve ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ve edilen duaların ardından temel atma töreni butona basılarak temele harç konulmasıyla sona erdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)