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Eyüpsultan’da Şiir Ziyafeti

Kültür sanata destek olan programlarıyla büyük beğeni toplayan Eyüpsultan Belediyesi, “Eyüpsultan Şiir Akşamları” isimli bir programa imza attı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
15 Ekim 2020 Perşembe 12:35
Eyüpsultan’da Şiir Ziyafeti
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlenen programın konuğu şair Prof. Dr. Nurullah Genç oldu.

İsmail Kılıçarslan’ın sunumuyla Eyüpsultan Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan programda, adeta eşsiz bir şiir ziyafeti çekildi. Birbirinden güzel, birbirinden nadide şiirlerin seslendirilmesinin yanı sıra ‘şiirle şuurun ilişkisi nedir? Şiir ile medeniyetin ilişkisi nedir?’ gibi konular da konuşuldu.

Nurullah Genç programa bir düşünürün şehirle alakalı şu sözüyle başladı: “Bir şehri fotoğraflardan tanıyan kişiyle bir şehri içinden tanıyan kişi arasındaki fark o şehrin duvarlarında, mekanlarında, yazılarında, görünmeyenlerinde, efsanelerinde, tarihinde var olan manayı hissetmek ya da hissetmemektir. ”

Genç, şiirle şehre yaklaşan kişinin, o şehri sanki gönül diyarının şehriymiş gibi hissedebilecek kadar kendisiyle özdeşleştirdiğini söyleyerek: “Şiirle, sanatla şehre yaklaşan sanatkarın, şairin o şehirle olan münasebeti, o şehirde olduğu halde dışarıdan şehri fotoğraflardan tanıyormuş gibi o şehre bakan kişi arasındaki farka benzer.” dedi.

Başkan Deniz Köken ise yaptığı konuşmada, Eyüpsultan’da bundan sonra bu beldede, bu mekanda böyle üstatları ağırlayacaklarını belirterek: “Sözün tükendiği yerlerdeyiz, bu akşam da söz üstatlarının ahengini dinlediniz. Dünyada çok enteresan şeyler oluyor. Bu doğumun sancısıdır diye umut ediyoruz. O inancımızı bir an olsun tüketmeden yeni yarınlara, yeni ufuklara hep birlikte ulaşacağız. Gençlerimiz arkadan gelecek bu şiirleri ezberleyecek, bu kitapları okuyacak.” dedi.

Program sonunda ise Başkan Deniz Köken şair Nurullah Genç ve İsmail Kılıçarslan’a Eyüpsultan minyatürü ve çiçek takdim etti.

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