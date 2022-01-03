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Eyüpsultan’da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
Eyüpsultan’da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
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Sahaya inen ekipler, özellikle çay, ayçiçek yağı, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptılar.

Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, reyonlardaki ürünlerin reyon fiyatı ile, kasa fiyatlarının birbirine uyup uymadığını kontrol etti.

İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

Ekipler alış fiyatı ile satış fiyatı arasında fahiş fiyat farkı uygulayan marketleri ticaret bakanlığına rapor halinde iletirken, Ticaret Bakanlığı da bildirilen marketlere gerekli cezai işlemi uyguluyor.

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