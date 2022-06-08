Eyüpsultan’da bahar temizliği başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşlara daha hijyenik daha konforlu yaşam alanı sunmak amacıyla başlattığı bahar temizliği çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.



RAMİ CUMA VE RAMİ YENİ MAHALLELERİNDE ÇALIŞMA YAPILDI

Ekipler çalışmalarına Rami Cuma ve Rami Yeni Mahallelerinde devam ettiler.

Ekiplerin büyük bir titizlikle mahallelerde yaptığı çalışmalarda yollar yıkanıyor, süpürülüyor, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalarda ayrıca parklarda ve yeşil alanlarda bulunan otlar biçiliyor, çalılar budanıyor, ilaçlama yapılıyor, gerekli görülen cadde, sokak, kaldırım, refüj gibi yerlerde bakım ve onarımlar yapılıyor.



BAŞKAN DENİZ KÖKEN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de çalışmaları yerinde görüp inceliyor.

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Deniz Köken konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bahar temizliğini 29 mahallemizde başlatmış olduk. 10 gün içerisinde bitecek inşaallah. Her gün iki mahallede yapılacak. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bütün birimler bir araya geldiler. Hem araç desteği hem de eleman desteğiyle yapılıyor çalışmalar. Bugün itibariyle 10 gün içerisinde bitecek şekilde büyük bir kampanyayı başlatmış olduk.”



VATANDAŞLARDAN PARKLANMA KONUSUNDA YARDIMCI OLMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Başkan Deniz Köken ayrıca, çalışma yapan ekiplerin işlerinin kolaylaşması için vatandaşlara özellikle araç parklanma konusunda yardımcı olmaları çağrısında bulunarak: “Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz. Araç parklanma konusunda ana caddelerde, ara sokaklarda bu aralar bize yardımcı olsunlar. Bizim duyurularımızı dikkate alırlarsa biz daha rahat temizlik yaparız. Çalışmamızın içinde ot biçme ilaçlama, yıkama var, kaldırım tamiri var. Bir çok şeyi bir arada yapacağız.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)