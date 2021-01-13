Eyüpsultan Esnafına Maddi Destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yüzünden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar gereği yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda tedbir amaçlı bazı işyerleri kapatıldı, bazı işyerleri ise paket servis yapıyor.