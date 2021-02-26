Eyüpsultan'da Yüz Yüze Deneme Sınavları Yeniden Başladı

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavlarını tekrar başlattı. Deneme sınavları ilçe dahilinde ikamet eden öğrencilere yönelik yapılıyor. LGS sınavına girecek olan öğrencilere destek olmak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini az da olsa üzerlerinden atmaya yardımcı olmak amacıyla düzenlenen yüz yüze deneme sınavları 25 ve 26 Şubat tarihlerinde 2 gün boyunca ilgili kurumlarda 2 seans olarak düzenleniyor. Bilgi Evleri’nde 1. seans 10.00-13.00 saatleri arasında, 2. seans 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.