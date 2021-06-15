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Eyüpsultan'da Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği "Boğaz Gezileri" başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 10:29
Eyüpsultan'da Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başladı
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Başkan Deniz Köken’in de katılımıyla gerçekleşen ilk boğaz gezisinde Eyüpsultanlı kadınlar boğazın keyfini doyasıya çıkardılar.Boğaz Gezisi sırasında gezi ile ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkan Deniz Köken: “Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle yapamadık. Bu sene de geminin yolcu kapasitesinin yarısı kadar hanımefendiyi alıp boğaz gezisi yapıyoruz. Hem motivasyon olsun hem sağlıklı günlere kavuşacağımızın bir sinyali olsun istedik.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Pandemi nedeniyle 250 kişiyle sınırlandırılan gezilerde katılımcılara meyve suyu ve simit ikram edildi.

Ayrıca boğaz turuna katılan hanımefendilere fesleğen verildi.

1 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

14 Haziran’da başlayıp 1 Temmuz tarihinde bitecek olan vapur gezileri pazartesi,salı ve çarşamba günleri saat 12:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

HES KODU GÖSTERİLMESİ ZORUNLU

Çocuklar geziye velisi ile birlikte katılabilecek ve çocuklar için de kayıt zorunlu. 12 yaşından büyük erkek çocuklar geziye kabul edilmeyecek. Gezi saatinden 30 dakika önce Eyüpsultan İskelesi’nde olması gerekiyor ve gemiye binmeden önce HES kodu gösterilmesi zorunlu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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