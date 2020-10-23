Eyüpsultan'da ESMEK El Emeği Ürünleri Satış Mağazaları Açıldı

“ Üretici ile Tüketiciyi Buluşturduk”

Kalenderhane Caddesi üzerinde hizmet verecek olan mağazanın açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı. Açılışta yaptığı konuşmada “Üretici ile tüketiciyi buluşturduğumuz satış mağazamız hayırlı olsun. Bol bereketli bir pazar diliyorum” diyen Başkan Deniz Köken sözlerine şöyle devam etti: “Pandemiden dolayı biraz gecikmeli bir açılış oldu. Biliyorsunuz el emeği ürünlerinin satışlarının vatandaşla buluşması konusu bizim seçim vaatlerimizden biriydi. Burası daha önce farklı bir durumdaydı. Yan tarafta bulunan Caferağa’nın tadilatı ve işlevlendirilmesi konusunda da Anıtlar Kurulu’yla çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu iki yeri de daha iyi bir hale getireceğiz.

“ 120 Üreticimizi Vatandaşla Buluşturduk”

Elimizdeki ürünlerin satışıyla ilgili ciddi bir sorunumuz vardı. ESMEK satış mağazamızla 120 üreticimizi vatandaşla buluştururken, halkımızın da gerçek el emeği ürünlerini kaynağından almasını sağladık. Burası artık üreticiyle tüketicinin buluştuğu bir pazar oldu. Ürünler sistematik bir şekilde barkodla girip, barkodla çıkacak. Bundan sonraki dönemde bol bereketli bir pazar diliyorum.”

Mağazada İlk Alışverişi Başkan Deniz Köken Yaptı

Açılış sonrası mağazada satılan ürünleri inceleyen Başkan Deniz Köken, Türk bayrağı üzerine filografi çalışması yaptı. Mağazadan ilk alışverişi de yapan Başkan Deniz Köken, satın aldığı çantayı İlçe Nüfus Müdürü Makbule Fırat’a hediye etti.

Eyüpsultanlı Kadınların Aile Bütçelerine Destek Oluyoruz

Eyüpsultan Belediyesi’nin kadınlara özel projeleri arasında yer alan ESMEK’lerde üretici kadınlar ile tüketici bir araya getirilerek, Eyüpsultanlı kadınların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmaları ve aile bütçelerine destek olmaları sağlanıyor.

Mağazada El Emeği Göz Nuru Ürünler Satılıyor

ESMEK El Emeği Ürünleri Satış Mağazasında Eyüpsultanlı kadınların

ESMEK'lerde 31 farklı branşta aldıkları eğitimler sonucu ürettikleri elekler, patikler, çantalar, cüzdanlar, başörtüleri, amigurumi bebekler, örme sepetler, keçe işleri, çeyiz setleri, takılar ve daha birçok el emeği göz nuru ürün bulunuyor. Mağazada 120 ESMEK kursiyerinin 20 farklı kategoride ürettiği ürünler 5 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



ESMEK’in El Emeği Ürünleri Satış Mağazası’nın 2.’si de Açıldı