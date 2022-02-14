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Eyüpsultan'da el emeği kazanca dönüşüyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in 2020 yılında hizmete açtığı El Emeği Ürünleri Satış mağazalarında Eyüpsultanlı kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:10
Eyüpsultan'da el emeği kazanca dönüşüyor
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Eyüp Sultan Camii’ne çok yakın bir noktada Merkez Mahallesi Bahariye Yolu Sokak’ta ve Teleferik yanında bulunan Otantik Çarşı’da 45 ve 67 numarada hizmet veren El Emeği Ürünleri Satış mağazalarında 218 el emeği sanatkarı kadının farklı branş ve tasarımlarda hazırladığı ürünleri yer almakta.

YÜZLERCE ÜRÜN TÜKETİCİLERLE BULUŞUYOR

Mağazalarda Taş Boyama, Ahşap yakma, Amigurumi, El Nakışı, Dikiş, Filografi, Yakma Deri Çanta, Örgü, Dikiş, Resim, Epoksi, Takı, Tığ İşi, Mefruşat, Ahşap Tasarım, İğne Oyası, Rölyef, Cam üfleme, Ebru, Mekik, Punch Tasarım, Makrome, Keçe, Jel Mum, Ev Aksesuarları branşlarında ürettiği yüzlerce ürün 5 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Üretici ile tüketiciyi buluşturan satış mağazaları ile Eyüpsultanlı kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüp aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşarlarken, aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buluyorlar.

BURASI BENİM YAŞAM KAYNAĞIM OLDU”

Düğmeciler Mahallesi’nde oturan Ülfet Sayar, bir komşusu vasıtasıyla tanıştığı el emeği ürünleri satış mağazasının kendisi için yaşam kaynağı olduğunu belirterek, “Tabi ki öncelikli amacım ürünlerimi satıp para kazanmak ama burada olmaktan, sosyalleşmekten dolayı çok mutluyum. Maddi kazancın yanında manevi olarak da büyük keyif alıyorum” diyor.

ÜRÜNLERİMİ ÇOK RAHAT SATIYORUM”

Ördüğü namaz takkesi ve bebek patiklerini mağazada satan Dudu Karaman ise kazancı ile ev ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirerek şunları söylüyor:

“Burası bizim gibi el emeğini kazanca dönüştürmek isteyen kadınlar için çok iyi oldu. Ben yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum ama el emeği ürünleri satış mağazaları sayesinde ürünlerimi çok daha rahat ve düzenli olarak satabiliyorum. Buradan elde ettiğim kazanç ile çocuğumun okul ihtiyaçlarını karşılayıp, ev ekonomisine katkıda bulunabiliyorum. Ayrıca burası sayesinde sosyalleşip, kendime yeni arkadaşlar edindim.”

TORUNLARIMA HARÇLIK VERİP, HEDİYELERE ALABİLİYORUM”

El Emeği Ürünleri Satış Mağazası’na ürünlerini Topçular Mahallesi’nden getiren Aynur Bilgir maddi ve manevi olarak çok rahatladığını ifade ederek sözlerine şöyle devam ediyor:

“Ben daha önce ördüğüm ürünleri hediye ediyordum şimdi ise bunları kazanca dönüştürdüm. Torunlarıma harçlık verip hediyeler alabiliyorum. Ayrıca 15 senedir baktığım hastam var; burası bana terapi gibi geliyor. Hem maddi hem manevi olarak rahatlamış hissediyorum.”

SATIŞLARIM ARTTI”

El Emeği Ürünleri Satış Mağazasının en genç ve yeni üyelerinden 27 yaşındaki Zeynep Özbütün ise “burası sayesinde yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurdum” diyerek şu açıklamaları yapıyor:

“Ben ürünlerimi internet üzerinden satıyorum. Ama insanlar ürünleri canlı görmek, dokunmak istiyorlar. Burası sayesinde satışlarım arttı. Ben topladığım çiçekleri kurutarak epoksi kolye, broş, tepsi gibi çeşitli ürünler hazırlıyorum. Buranın bir üyesi olmaktan dolayı çok mutluyum.”

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