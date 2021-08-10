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Eyüpsultan'da Açık Hava Sineması Yeşilpınar'la başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Etkinlikleri başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 15:55
Eyüpsultan'da Açık Hava Sineması Yeşilpınar'la başladı
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Yaz etkinlikleri kapsamında ilçede her gün farklı noktalarda, adeta bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri düzenlenecek.

İlk açık hava sinema gösterimi 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'da Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nda yapıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı açık hava sinemasında Yeşilpınarlılar, başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı “Bizim İçin Şampiyon” isimli filmi izlediler.

Sinema gösterimi öncesi Başkan Deniz Köken Yeşilpınarlılara hitaben bir konuşma yaparak: “Bugün, Tokyo’da dünya üçüncüsü olup bronz madalya alıp bizi onurlandıran Uğur kardeşimizi ziyaret ettim. 13 tane madalya aldık bir tanesi Eyüpsultan’dan çıktı. Bu madalyaların sayısını artıracağız. Onun için sportif tesisler yapıyoruz. Bölgemizde 10 tane okul çalışması yapıyoruz. Sizde çocuklarınızı bizim spor tesislerine, spor okullarına getirin. Belki onların içinden de şampiyonlar çıkartırız. İyi seyirler diliyorum.” dedi.

Bu arada, sinema gösterimi yapılan alanda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

19 Ağustos tarihine kadar devam edecek Yaz Etkinlikleri sayesinde Eyüpsultanlılar birbirinden güzel, beyaz perdenin sevilen filmlerini seyretme şansını yakalayacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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