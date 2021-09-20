Eyüpsultan Belediyesi, “Dünya Temizlik Günü” Nedeniyle ;Anlamlı Bir Etkinliğe İmza Attı.

Etkinlikte Başkan Deniz Köken de eldiven giyerek gönüllü vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Etkinlik sonunda ormanlık alandan torbalarca atık toplandı.

“BAKARSAN BAĞ, BAKMAZSAN DAĞ OLUR”

Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada ‘Bakarsan Bağ, Bakmazsan Dağ Olur’ atasözünü hatırlatarak şunları söyledi: “Bu gün topladığımız çöpler gökten uçakla atılmadı, hayvanlar da getirmedi. Bu ormanlık alan temiz bir şekilde biz kullanalım diye yapılmış. Burayı kullanıp temiz bir şekilde bırakmak bizim elimizde. Geleceği kurtaralım derdindeyiz. Bu etkinliğe çocuklarımızı da davet ettim ki temizlik bilincini kazansınlar. Bu işi onların duyarlılığıyla başaracağız. Temiz bir çevre için hepinizin yardımını bekliyorum.”

“YERYÜZÜNÜ BİZDEN SONRA KULLANILMAYACAK GİBİ TÜKETİYORUZ”

“Yeryüzü bizim, bizden sonra da kullanacaklar. Bizden sonra kullanılmayacak gibi tüketiyoruz. Bölgenin sahil kesimine plaj yaptık. Bu gölge daha rahat kullanılır hale geliyor. Buraları temiz tutalım ki insanlar daha çok kullanabilsinler. Derdimiz bu. Hepinizi etkinliğe katıldığınız için tebrik ediyorum.”

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirası korumak için etkinliğe katılan yaklaşık 300 çevre gönüllüsüne tişört ve şapka hediye edil di, çeşitli ikramlar yapıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)