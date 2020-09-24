Eyüpsultan Belediyesi Kursiyerlerine Bakanlıktan iki ödül

Eyüpsultan Belediyesinin kültür ve sanata verdiği değer sayesinde ödül alan kursiyerlerin de sayısı artıyor.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’na katılan Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi öğrencileri iki farklı alanda ödül kazandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de yarışmayı kazanan kursiyerlerle Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde bir araya gelerek kendilerini tebrik etti ve ebru çalışması yaptı.

Kursiyerlere hediye takdiminde bulunan Başkan Deniz Köken, bu tür başarıların devamının geleceğini, güzel eserlerin her zaman başarı yakalayacağını ifade etti.

"5 YILDIR BURADA DERS ALIYORUM"

Yarışmada başarı ödülü kazanarak 20 bin liranın da sahibi olan İngilizce Öğretmeni Elif Aymelek, 5 yıldır Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde ebru dersi aldığını, pandemi süreciyle yarışmanın ertelendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Yaptığım eserde 1700 yılında İzmir gümrüğüne ait hatip ebrusu. Ayrıca ebru sanatı sabır ve sebat gerektiren bir sanat. Yarışmayı kazandığımı öğrendiğimde çok sevindim. Zaten hocam eserden bir ödül bekliyordu. Bundan sonra da yarışmalara katılacağım. Ayrıca kursumuzda sanatımızı samimi bir şekilde icra etme şansı buluyoruz”

"KURSA KATILMAK İSTEYENLERE TAVSİYE EDİYORUM"

Yarışmada sergileme ödülü(1000 TL) kazanan Matematik Öğretmeni Zehra Atalay, 5 yıldır Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde ebru derslerine devam ediyor. Kendi yaşam dallarının dışına çıktığını söyleyen Zehra Atalay, “Geleneksel sanata devam ederken aynı zamanda arkadaşlarımızla farklı paylaşımlarımız oluyor. Hocalarımız da çok değerli. Kursa katılmak isteyenlere severek tavsiye edebilirim. Özellikle Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinin çok iyi bir atmosferi var” dedi.

YARIŞMANIN AMACI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından; Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm’ü (Çini Yarışması, Ebru Yarışması, Kalemişi Yarışması, Katı‘ Yarışması) düzenlendi.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm’de dağıtılan ödüller;

Yarışma kapsamında düzenlenen “Çini Yarışması”, “Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması”, “Katı‘ Yarışması” olmak üzere her bir dalda;

Başarı Ödülü: 3’er adet olmak üzere; 20.000 TL + Başarı Belgesi

Mansiyon : 3’er adet olmak üzere; 5.000 TL + Mansiyon Belgesi

Sergileme : 1.000 TL+ Katılım Belgesi verildi.