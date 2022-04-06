Eyüpsultan Belediyesi Kitap Fuarı kitap severlerin ilgi odağı oldu

Açılışı, Ramazan ayının arefe günü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Kitap Fuarı 1 ay süreyle tüm gün vatandaşların ziyaretine açık olacak.

KİTAP FUARINA 66 YAYINEVİ KATILIYOR

Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde bulunan alana kurulan Kitap Fuarı’nda 66 seçkin yayınevinin standı bulunuyor. Bu standlarda kitap severler roman, şiir, hikaye gibi pek çok türde kitabı bulabiliyor.

Ayrıca birbirinden değerli yazarların imza günlerinin de düzenleneceği Kitap Fuarında, kitapseverler sevdikleri yazarlara, şairlere kitaplarını imzalatma imkanı bulacak.

Kitap Fuarı’na sadece Eyüpsultanlılar değil, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlardan büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Ramazan’ın güzelliklerini Eyüpsultan’da yaşamak isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden özel etkinliklere katılırlarken, Kitap Fuarını da gezmeyi ihmal etmiyor. Dolup taşan Kitap Fuarını, çocuklarıyla birlikte gezen kitapseverler “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tüm kitapseverler mutlaka bu fuarı gezip görmeli. Bu fuar Eyüpsultan'a çok yakışmış. Mübarek Ramazan ayında bu eşsiz tarihi dokunun içinde kitabın kokusu buluşmuş” diyorlar.