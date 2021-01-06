banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek
Son Dakika
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin...
Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısından Gazetemize Ziyaret
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi İl Başkan...
Neden Okumuyorsun Ey Halkım…
Son Dakika
Neden Okumuyorsun Ey Halkım…
İmamoğlu : “Çocuklarla Donanımlı Yaşam Sunmak, Sorumluluğumuz”
Son Dakika
İmamoğlu : “Çocuklarla Donanımlı Yaşam...

Eyüpsultan Belediyesi ile AHBAP Arasında İşbirliği

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i makamında ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:25
Eyüpsultan Belediyesi ile AHBAP Arasında İşbirliği
banner171

HALUK LEVENT EYÜPSULTAN’A HOŞGELDİ

Son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Deniz Köken, Haluk Levent’in Eyüpsultan’a yeni taşındığını belirterek şunları söyledi:

“Bizim Eyüpsultanımıza hoşgeldinize gitmemiz gerekirken kendisi bize geldi. Bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Haluk Levent ile ileriye dönük yapacaklarımızla ilgili konuştuk. Biliyorsunuz hem kendisi, hem de sanatçılığı marka bir isim.Yaptığı hayır işleri ile ilgili de ciddi konular ve yapılacak işler var. Onlarla ilgili neler yapabiliriz, bu önemli konuları görüştük”

ELİMİZDEN GELEN NE VARSA YAPACAĞIZ”

Aynı zamanda AHBAP Başkanı olan Haluk Levent, yapacakları çalışmalarda Başkan Deniz Köken ile birlikte yol almak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Söyleyeceğim aslında o kadar çok şey var ki en aza indirmek gerekirse, AHBAP Başkanı olarak Eyüpsultan’da diğer bölgelerde olduğu gibi çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşımızı tespit ettik. Başkanımızla öncelikli olarak yardımlar hakkında görüştük. Sağolsun çok büyük desteğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız faaliyetlerde gerek belediyemiz, gerek AHBAP’lar arasındaki kuracağımız köprüde Sevgili başkanımızın da olmasını istedik. Elimizden ne geliyorsa ortak paydada koşturmaya devam edeceğiz. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutlu oldum”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan’da 2020 Yılında 9 Yeni Park Hizmete Alındı
Eyüpsultan’da 2020 Yılında 9 Yeni Park Hizmete Alındı
İstanbullular'a Yeni Yılın İlk Hediyesi İBB’den
İstanbullular'a Yeni Yılın İlk Hediyesi İBB’den
Kılıçdaroğlu“CHP'Li Belediyeler 3 bin 100 Lira Ödüyor Hükümet 2.825'i Uygun Buldu
Kılıçdaroğlu“CHP'Li Belediyeler 3 bin 100 Lira Ödüyor Hükümet 2.825'i Uygun Buldu
Göktürk’te Yeni Okulun Temelleri Atıldı
Göktürk’te Yeni Okulun Temelleri Atıldı
Başkan Deniz Köken'den 1657 Şirket Çalışanına Yeni Yıl Müjdesi
Başkan Deniz Köken'den 1657 Şirket Çalışanına Yeni Yıl Müjdesi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169