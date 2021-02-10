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Eyüpsultan Akşemsettin Yüzme Havuzu İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in önem verdiği projeler arasında yer alan yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2021 Çarşamba 09:29
Eyüpsultan Akşemsettin Yüzme Havuzu İnşaatında Sona Yaklaşıldı
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Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin’de yapımı devam eden, yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hızla devam ederken, inşaatta sona yaklaşıldı.

Yürüyüş ve Koşu parkuru, Fitness ve Çocuk Oyun Alanları da Olacak

Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapılacak.

Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak.

Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için büyük bir titizlikle ve süratle çalışmalarına devam ediyor.

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