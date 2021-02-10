Eyüpsultan Akşemsettin Yüzme Havuzu İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin’de yapımı devam eden, yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hızla devam ederken, inşaatta sona yaklaşıldı.

Y ürüyüş ve Koşu parkuru, Fitness ve Çocuk Oyun Alanları da Olacak

Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapılacak.

Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak.