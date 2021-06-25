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Eyüp Yeşilpınar’da kapsamlı bakım çalışması yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan “Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama” çalışmaları Eyüpsultan’ın tüm mahallelerinde ara vermeden devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 11:42
Eyüp Yeşilpınar’da kapsamlı bakım çalışması yapıldı
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Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kez Yeşilpınar Mahallesi’nde fiziki tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Mekezi /Hüseyin Çetiner

OTLAR BİÇİLDİ, BİNA GİRİŞLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Ekiplerin Yeşilpınar’ın farklı noktalarında yaptığı çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş kaldırımlar ve yollarda kilit taşları onarıldı, cadde ve sokaklarda gerekli görülen yerler asfaltlandı, yollar süpürüldü, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi.

Ayrıca yağmursuyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli görüntü oluşturan duvarlar boyandı.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm mahallelerde devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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