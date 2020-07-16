Bu Sene Kurban Pazarlıkları “Tokalaşma Çubuğu” İle Yapılacak

Kemerburgaz Kurban Satış Alanına İlk Kurbanlıklar Geldi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz’da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar gelmeye başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KURBANLIKLAR GELMEYE BAŞLADI

Balıkesir, Kastamonu, Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar, yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alana getirilirken, küçükbaş hayvanlar ise bayrama bir hafta kala satışa sunulmaya başlanacak.

ALANDA HER GÜN DEZENFEKTE VE İLAÇLAMA YAPILACAK

Eyüpsultan Belediyesi hem satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar için bu yıl pandemiden dolayı, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem aldı. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar çadırlara konmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirip, kurbanlık satış ve kesim alanında ise her gün rutin bir şekilde ilaçlama yapacaklar.

ÇADIRLARIN ALTINA 10 CM’LİK TAHTA VE BETON ZEMİNLER YAPILDI

Pandemi nedeniyle çadırlar arasında 2 metre mesafe bırakılırken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı. Aynı zamanda temizlik ve hijyenin daha etkili olması için hayvanların bulunduğu çadırların altına 10 cm’lik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.

ÜCRETSİZ MASKE VE ELDİVEN DAĞITILACAK

Vatandaşların kurulacak olan bariyerlerden sırayla girecekleri alanda hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Diğer taraftan alana girmeden önce dezenfektan ve ateş ölçer kontrol noktaları oluşturularak tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşleri ölçülecek.

Alanda 7/24 sağlık personeli görev yapacak. Kurbanını kesmek için gelen vatandaşlar verilen kesim fişlerinin üzerindeki saatlere göre içeri alınacak. Ortalama bir büyükbaş hayvanın 6 dakika içinde pazardan çıkarılması planlanıyor.

PAZARLIKLAR “TOKALAŞMA ÇUBUĞU” İLE YAPILACAK

Dinimizce de sünnet olan kurban pazarlıkları ise bu yıl pandemiden dolayı pazarcıların “tokalaşma çubuğu” adını verdikleri, ucuna manken eli monte edilmiş çubuklarla yapılacak.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden Ümit Bardakcı, kurbanlık hayvanların araçlardan indirilirken evrak kontrolü ve hayvanın dış muayenesini yaptıklarını belirterek, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Kurban alırken öncelikle hayvanın yaşı önemlidir. Sığırlarda iki yaşını doldurmaları, yani kapak atmaları, süt dişinin çıkıp yerine kalıcı dişinin gelmesi gerek. Küçük başlarda ise 1 yaşını doldurması gerekiyor. Koyunlarda da dinimize göre 6 aylık koyun eğer annesinin boyutuna geldiyse yani yapılıysa kurbana uygundur. Vatandaşların hayvanın duruşuna bakmaları, herhangi bir uzvunda eksiklik var mı, boynuzunda gözünde veya bacaklarında kırıklık, hayvanın tüy yapısı nasıl, parlak mı değil mi diye bunlara dikkat etmeleri gerek. En önemlisi küpesi var mı diye kontrol etmeleri gerek. Küpesiz hayvanı kesinlikle almasınlar. Pasaportunu yetiştiriciden istesinler. Hayvanın yaşını bu şekilde öğrenip, geçmişinde hangi aşıların da yapıldığını inceleyebilirler.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)