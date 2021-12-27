banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,906.17
ALTIN
659.02
DOLAR
11.33
STERLİN
15.25
EURO
12.83
İmamoğlu'ndan Soylu'ya İsyan
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Soylu'ya İsyan
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın ; Daha İyilerini Yapacağız
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın...
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...

Abdülbaki Kömür’den muhteşem ezgi ziyafeti

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri birbirinden değerli sanatçılarla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:12
Abdülbaki Kömür’den muhteşem ezgi ziyafeti
banner171

Aralık ayı boyunca her cuma akşamı Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Ezgi Günleri’nin bu haftaki konuğu, yaptığı bestelerle, seslendirdiği ezgilerle müzik sevenlerin gönlüne taht kurmuş Abdülbaki Kömür oldu.

Söz ve besteleriyle bugüne kadar 87 albüme katkı sağlayan sanatçı, gecede seslendirdiği ezgiler ve şiirlerle salonda bulunan konuklara duygu dolu anlar yaşatırken unutamayacakları bir ezgi ziyafeti çekti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde sanatseverler, bir döneme damgasını vurmuş olan Kömür’ün sevilen ezgilerini hep bir ağızdan söylediler.

Konserde, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız, Abdülbaki Kömür’e, Başkan Deniz Köken’in teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.

Ezgi Günleri’nde son olarak Taner Yüncüoğlu 31 Aralık Cuma günü saat 20:00'da sahne alarak sevenleriyle buluşacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rami Cuma Mahallesinde motosiklet park alanları
Rami Cuma Mahallesinde motosiklet park alanları
Eyüpsultan’da sokak hayvanları sahiplendiriliyor
Eyüpsultan’da sokak hayvanları sahiplendiriliyor
Eyüpsultan’da ilçe okullarına sınav desteği
Eyüpsultan’da ilçe okullarına sınav desteği
Eyüpsultan’da Ömer Karaoğlu coşkusu
Eyüpsultan’da Ömer Karaoğlu coşkusu
Rami Yeni Mahalle sakinlerine müjdeli haber
Rami Yeni Mahalle sakinlerine müjdeli haber

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169