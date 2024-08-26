BİR ÇOK ESNAF HABER İHBAR HATTIMIZ ARACILIĞI İLE ŞUNLARIN İFADE EDİLMESİNİ İSTİYOR; BİZLER KAPANIR İFLAS EDERSEK DEVLET HİÇ VERGİ ALAMAYACAK VE BİNLERCE ESAF İFLAS EDEREK ONBİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK SERZENİŞİNDE BULUNARAK BORÇLARIMIZI BİR SENE DAHA UZATILSIN TALEBİNDE BULUNDU ...
Malaya'da gıda işi yaptığını söyleyen bir esnaf aynen şunları söyledi "Hepinizin bildiği üzere 6 Şubat 2023 depreminde MALATYA'nın da içinde olduğu 11 ilimizde bir çok kişi maddi ve manevi olarak enkazın altında kaldı.
Deprem öncesi Vergilerimiz başta olmak üzere bütün ödemelerimizi düzenli yapabiliyorken ne yazık ki işyerlerimiz ile bereber umutlarımız da yıkıldı.
Ancak bizler herşeye ağmen konteynar'da da olsa yaşam mücadelesine devam etmek için var gücümüz ile çalışıyoruz.
Sağ olsun devletimizde gücü oranında yükümüzü hafifletmek için bazı kolaylıklar yaptı. Örnek vermek gerekirse Maliye bakanlığımız borçlarımızı müçbir sebep nedeni ile 30.08.2024 tarihne kadar ertelenmişti.
Duymaktayız ki bir kez daha ertelenme yapılmayacak deniyor. Oysa ki mücbir sebep henüz bitmiş değil. Bir senede bile eski halimize dönmek mümün değil iken devletimizden bir talebimiz var Vergi dairesine olan borçlarımızın bir sene daha ertelenmesi için talepte bulunuyoruz talepleri haber merkezimize geldiği için esnafın sesine kulak verip bu haberi yaptık.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner