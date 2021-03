MHP'li Yağmur : MHP Demek Türkiye'nin Geleceği Demektir !

Öncelikle Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Cenap Yağmur kimdir?

1969 yılında Kayseri doğdum. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul Çekmeköy’de oturuyorum. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. MHP’de yaklaşık 25 yıldır aktif olarak çeşitli kademelerde bulundum. Hali hazırda görevimi Çekmeköy İlçe Başkanı olarak sürdürmekteyim.

İstanbul Times Haber Merkezi Röportaj / Ziya Güdüz

MHP DEMEK GÜVEN DEMEKTİR

MHP’nin Çekmeköy’deki misyonu ve vizyonu hakkında bilgi verir misiniz?

Sizinde bildiğiniz gibi Çekmeköy İstanbul’un yeni bir ilçesidir. Hızla gelişen ve büyüyen bir ilçedir. Anadolu kültürünü, Anadolu’nun bütün renklerini Çekmeköy’de bulabilirsiniz. Milliyetçi muhafazakar bir kitle var, Çekmeköy’de. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Çekmeköy’de yaklaşık yüzde on gibi bir oy potansiyeli var. Bu anlamda MHP Çekmeköy’de yükselen bir değerdir. Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin verdiği talimatlar doğrultusunda daha iyi hizmet etmek adına 21 Mahalle Teşkilatımız, 3 Bölge başkanlığımız var. Kadın kollarımız var. Güçlü, dinamik, heyecanlı, inançlı, geniş ufuklu bir teşkilatımız var. Her vatandaşımız bizim için değerlidir. Çekmeköy’de ulaşamayacağımız tek bir vatandaşımız kalmayacaktır. Sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşlarımızla birlikteyiz. STK’larla sürekli iletişim halindeyiz. MHP demek güven demektir. MHP demek, Türkiye demektir. MHP demek; yerli ve milli adımlarla birlik ve beraberlik içinde yol almak demektir.

MHP TÜRK MİLLETİNİN KENDİSİDİR

Peki, başkanım sizce vatandaşlar neden MHP oy vermelidir?

Milliyetçi Hareket Partisi 52 yılını dolduran siyasi köklü bir partidir. MHP Türk Milletinin kendisidir. MHP’ye oy vermek demek kendine, kendi özüne oy vermek demektir. MHP bugüne kadar her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasını düşünmüştür. MHP ülkenin sigortasıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin her zaman söylediği gibi; “Önce ülkem, sonra partim, sonra ben” diyen bir anlayıştan yola çıkan ülkücü hareket bu söylemi asla yere düşürmeyecektir. Biz var oldukça, ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu konuda bize güveniyor. Bizde milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. 15 Temmuz sonrası Milliyetçi Hareket Partisi’nin önemi bir kez daha açığa çıkmıştır. Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli’nin dediği gibi; “Biz oranlarda değil, yüreklerde iktidarız” der. Biz oranlarda belki yüzde on beş, yüzde yirmi alsak da gönüllerde her zaman iktidarız. Mevzu vatansa bizim için gerisi teferruattır. Bizim siyasetimizde vatanın bölünmez bütünlüğü birinci sıradadır. Vatan, Bayrak, Ezan Sevgisinin aşılanmasında MHP’nin büyük etkisi vardır. Bu anlamda MHP Türkiye’nin geleceği için bütün gövdesini ortaya koymuştur, koymaya devam edecektir.

CUMHUR İTİFAKININ HEDEFİ BELLİDİR

Cumhur İttifakı Çekmeköy’de ne durumda?

Biz Ak Parti ilçe Başkanı ile sık sık bir araya geliyoruz. Av. Akın İlhan Bey göreve yeni geldi. Hatta birlikte basın açıklaması da yaptık. Cumhur İttifakının kaybedecek tek bir oyu dahi yoktur. Biz Cumhur İttifakı olarak çalmadık kapı bırakmayacağız. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinci ile hizmet konusunda çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Cumhur İttifakı hiçbir zaman için Çekmeköy’de zarar görmeyecektir. 2023 seçimlerine şimdiden yarın yapılacakmış gibi çalışıyoruz. Hiçbir zaman için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin sözünü asla yere düşürmeyeceğiz. İnşallah 2023’te oylarımızı yükseltmiş olacağız. 2023 seçimlerine en hazır ittifak Cumhur İttifakıdır. Yol haritası yapacakları şimdiden bellidir.

GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZDİR

Çekmeköy’de gençlere yönelik ne gibi çalışmalarınız var?

Sizde biliyorsunuz ki gençlik anlamında bizim Ülkü Ocaklarımız var. Ortaokul ve Liseli gençler ocaklarımızda sosyal faaliyetlere katılıyorlar. Milli ve manevi değerlerini öğreniyorlar. Gençleri çok önemsiyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimizdir. Ülkü ocaklarında vatan sevgisini öğrenen genç daha sonra iş hayatına atılır, eğer isterse MHP saflarında siyaset yapar.

KADIN YOKSA ERKEKTE YOKTUR

Peki, Kadınlarla ilgili çalışmalarınız ne durumda?

Kadınlar konusuna gelince; Kadın İlçe Başkalarımız var. Milletvekillerimiz var. Biz Çekmeköy ölçeğinde bakarsak Kadın Kollarımızı çok önemsiyoruz. Kadının olmadığı bir yerde başarının gelmesi söz konusu değildir. Çünkü kadın yoksa erkekte yoktur. Kadın kollarımızda yeniden bir yapılama oluşturduk. Bizim Asenalarımız ciddi bir çalışmanın içerisindedir.

BİZİM KIRMIZIÇİZGİMİZ: VATAN, EZAN VE BAYRAKTIR

Size göre siyasi ahlak nasıl olmalı?

Herkes aynı fikirde olsaydı ayrı ayrı siyasi partiler olmazdı. Bu anlamda herkes birbirinin siyasi görüşüne saygı duyacak. Bizim saygı duymadığımız şey vatan hainliğidir. Her siyasi partinin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğümüzü savunsun, ezana, bayrağa saygısı olsun. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyetinin ilkelerini uygun siyaset yaptıktan sonra bizim için bir problem yoktur. Fikirlerin çarpışmasından hakikat doğar. Bunun dışında bölücülerden siyasi ahlak beklemek çok zordur. Teröristlerle bir ve beraber olanlara nasıl saygı gösterelim? Bu aziz şehitlerimize onların kanlarına haksızlık değil midir? Biz ahlakı önemsiyoruz. Karşımızdaki ahlaklı davrandığı müddetçe. Örneğin MHP’de ayrılan bir gurubun kuruduğu bir parti var. Milliyetçi Hareket Partisi’nde Türk Milliyetçiliğini yaşamadıklarını iddia etmişlerdi. Şimdi buların durduğu yere bakmak lazım. Bizim kırmızıçizgimiz: Vatan, Ezan ve Bayraktır.

MHP OKUMAYI ÖNEMSEYEN BİR PARTİDİR

Kitap okuma konusunda çalışmalarınız var mı?

Biz kitap okumayı önemseyen bir partiyiz. Bu anlamda da MHP bünyesinde çok kitap çıkmıştır. Son olarak da “İnsanlığın huzuru” isimli kitap çıkmıştır. Kitapla ilgili de Liderimiz Devlet Bahçeli şunları dile getirmiştir: “Huzur, tarih boyunca en fazla ihtiyaç duyulan, ulaşılması en çok arzu ve amaç edilen insani hal ve hissedişin soyut tezahürüdür. Aklı başında her insan huzur ister, huzurlu bir hayat bekler. Huzur, tıpkı güvenlik gibi, tıpkı hürriyet gibi insanım diyen herkesin hakkıdır.” Huzur için okumak zorundayız. Çekmeköy Kaymakamlığı “Çekmeköy Okusun” diye bir kampanya başlatmıştı. MHP olarak bu kampanyaya destek verdik.

MHP’İN KAPISI HERKESE SONUNA KADAR AÇIKTIR

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Türkiye’nin genel siyasetine bakarsak bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta Zillet İttifakı var. Her şey halkımızın gözleri önünde cereyan ediyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı ile kol kola olmanın hiçbir açıklayıcı geçerliliği yoktur. Halkımız bunu iyi analiz edip oy zamanı geldiğinde oyunu ona göre kullanmalıdır. Ben buradan Çekmeköylü hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Cumhur İttifakı olarak Çekmeköy’de elimizde gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bilsinler ki Çekmeköy şuanda emin ellerde. Ahmet Poyraz başkanımız devamlı halkın içinde, halkın sorularını dinleyen bir başkandır. Çekmeköy’de ki herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Dertleriyle derleniyoruz. Sevinçlerine, mutluluklarına ortak oluyoruz. Bize ulaşmak çok kolay. Sorunları olanlar bize ulaştıklarında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. MHP’ni sosyal medya hesaplarından da bize ulaşmak kolaydır. MHP’in kapısı herkese sonuna kadar açıktır. Vatan, bayrak ve ezan bizim kırmızı çizgimizdir. Çekmeköy’ü hep birlikte ihya edeceğiz. Belediyemiz her şeyiyle çok güzel çalışıyor. Bu anlamda bizimle böyle bir söyleşi yaptığınız içinde size teşekkür ediyor. Medya önemli bir güçtür. Son olarak medya ile ilgili Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli’nin sözünü hatırlatmak istiyorum: “Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum” diyor.

Başkanım bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum.

Bende size teşekkür ediyorum.

