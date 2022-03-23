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Karla Mücadele Eki̇pleri̇ne Teşekkür

Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz karla mücadelede sahada çalışan personelle buluştu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 15:12
Karla Mücadele Eki̇pleri̇ne Teşekkür
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; Ocak ve Mart ayları içerisinde İstanbul’da etkili olan ve hayatın birçok alanını olumsuz etkileyen kar yağışlarında ilçede görev alan saha personelleri ile buluştu.

Çekmeköy Nikah Sarayı’nda gerçekleşen programa; kar kürüme ve tuzlama, engelsiz yaşam aracı, ambulans, sokak hayvanları besleme, çağrı merkezi, sıcak yemek ve evde bakım hizmetleri gibi çalışmalarla 7/24 sahada olan ekipler katıldı.

Çekmeköy’ün tüm cadde ve sokaklarına gönül belediyeciliğinin izlerini nakşeden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyerek selamlama konuşmasına başlayan Başkan Poyraz, “ Tüm İstanbul’da etkili olan kar yağışında sahada aktif şekilde yer aldık. İlçemizin sokaklarının açık olmasının yanında sosyal çalışmalarımızı da aksatmadık. Kendi sorumluluk alanımızın yanı sıra anaarterlerde de çalışmalar yaptık. Emeğinize sağlık. Bu şehre ilk günkü aşkla hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz,” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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