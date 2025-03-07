Üniversite eğitimi sırasında çalışmak zorunda kalan gençler, iş ortamlarında ciddi psikolojik baskılarla karşılaşıyor. Üsküdar Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırma, öğrencilerin çoğunun mobbinge maruz kaldığını ve bunun akademik başarılarına, sosyal ilişkilerine ve genel iyi oluşlarına zarar verdiğini ortaya koydu.

Elips Haber’de yer alan habere göre araştırmaya, Türkiye genelindeki 55 farklı üniversiteden 271 öğrenci katıldı. Sonuçlara göre, çalışan öğrencilerin %74,5’i en az bir kez mobbinge maruz kaldığını belirtti. En yaygın psikolojik baskı unsurları arasında sürekli eleştirilme, küçümsenme ve özgüven kaybı öne çıkıyor.

Kadın çalışanlar daha fazla baskı hissediyor

Araştırma, kadın öğrencilerin iş hayatında cinsiyet temelli ayrımcılıkla daha sık karşılaştığını da gösterdi. Katılımcılar, erkek çalışanlara kıyasla daha az söz hakkı tanındığını ve yöneticiler tarafından küçümsendiklerini dile getirdi. Ayrıca, kadın çalışanlar çoğunlukla düşük statülü pozisyonlarda çalışmak zorunda kalıyor.

Gençler düşük ücret ve aşırı iş yüküyle karşılaşıyor

Çalışan öğrencilerin büyük bir kısmı yarı zamanlı işlerde istihdam ediliyor. En yaygın meslekler arasında satış danışmanlığı, garsonluk, baristalık ve market personelliği bulunuyor. Ancak, bu işlerde çalışan öğrenciler genellikle düşük ücretle, fazla mesaiye zorlanarak ve görev tanımları dışındaki işlere yönlendirilerek emek sömürüsüne maruz kalıyor.

Mobbinge karşı öğrenciler ne yapıyor?

Araştırmaya katılan öğrenciler, mobbing karşısında çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ettiklerini belirtti. Katılımcıların %37,6’sı yaşadıkları psikolojik tacizi görmezden gelmeyi seçerken, %27,7’si doğrudan karşılık verdiğini ifade etti. Ancak, %20,7’si mobbing nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldı. Bu bulgular, genç çalışanların ekonomik kaygılar nedeniyle psikolojik baskıya direnç göstermekte zorlandığını ortaya koyuyor.

Sonuçlar endişe verici

Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve ekibinin gerçekleştirdiği bu çalışma, iş hayatına erken atılan üniversite öğrencilerinin psikolojik olarak daha fazla zorlandığını ve akademik başarılarının bu süreçten olumsuz etkilendiğini gösterdi. Araştırmacılar, genç çalışanların maruz kaldıkları mobbingin azaltılması için iş yerlerinde daha bilinçli politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.