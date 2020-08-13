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Galata Kulesi'nin Yıkılan Duvarı Alelacele Yeniden Örüldü

İBB, Galata Kulesi’nde onaylı restorasyon projesi olmadan yapılan hiltili çalışma için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, dün yıkılan duvarın alelacele yeniden örüldüğü belirlendi. Koruma ve uygulama konusunda yetkili olan İBB KUDEB ekibi ile İBB Zabıta ekipleri, bugün tarihi Kuleye giderek, yürütülen çalışmayla ilgili incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2020 Perşembe 19:29
Galata Kulesi'nin Yıkılan Duvarı Alelacele Yeniden Örüldü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen Galata Kulesi’nde onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan restorasyon çalışması için Cumhuriyet Savcılığına ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna suç duyurusunda bulundu.


Restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylı restorasyon projesi gerektiğinin belirtildiği dilekçede, “Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşaî ve fizikî müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır” ifadelerine yer verildi.


Taşıyıcı özgün duvarların, hilti ve iş makineleri kullanılarak tahrip edildiği ve özgün malzemenin parçalandığının görüldüğüne dikkat çekilen dilekçede, “Tescilli kültür varlığı taşınmazlarda iş makinesi kullanımının geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara sebebiyet vermektedir. Ayrıca Galata Kulesinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda; taşıyıcı duvar düşey yükünün en fazla olduğu ve deprem kuvveti açısından en zorlanan bölge olan zemin kotunda yıkım gerçekleştirilmektedir. Yapılan müdahale bu nedenle yapının taşıyıcılığını direkt etkileyecek bir uygulamadır” denildi.


Dilekçede, olayın sosyal medyadan görülmesi üzerine inceleme yapmak üzere Galata Kulesi’ne giden İBB Ekiplerinin müteahhit firma yetkilileri tarafından kuleye alınmadığına da dikkat çekildi.

Öte yandan, Galata Kulesi’nde dün yıkılan duvarın alelacele yeniden örüldüğü belirlendi. İBB KUDEB ve İBB Zabıta ekipleri de bugün tarihi Kuleye giderek, yürütülen çalışmayla ilgili incelemelerde bulundu.

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