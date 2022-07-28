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YKS Tercihleri Ücretsiz Danışmaklık Hizmeti

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KÜLTÜRSEM, YKS’ye giren gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercih günlerinde öğrenciler, her biri alanında uzman rehber öğretmenlerden bilgi alabilecekler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2022 Perşembe 10:26
YKS Tercihleri Ücretsiz Danışmaklık Hizmeti
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Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin gelecekleri için atacakları en önemli adımlardan biri olan YKS tercihlerinde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Beylikdüzü’nde ikamet şartı aranmayan ve 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercih günlerinde öğrenciler, her biri alanında uzman rehber öğretmenlerden bilgi alma imkanı buluyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan tercih danışma noktalarında YKS’ye giren gençler; başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterler ile ilgi ve yeteneklerine göre doğru
tercih yapabilmeleri noktasında ücretsiz olarak danışmanlık hizmetinden faydalanıyor. LGS ve YKS kursları için ön kayıtlar başladı Öte yandan eğitim öğretim alanında gençlere sayısız olanak sunan Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan KÜLTÜRSEM’in ücretsiz olarak gerçekleştirdiği LGS ve YKS kurslarına da ön kayıtlar başladı. LGS ve YKS kurslarında eğitim almak isteyen öğrencilerin Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Beylicium AVM Kurs Merkezi’nde ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Belediyenin ücretsiz olarak düzenlediği
LGS kurslarına 8.sınıf öğrencileri; YKS kurslarına ise 12.sınıflar ve mezun öğrenciler başvuru yapabilecek. Ön kayıtların ardından Ağustos ayının son haftası yapılacak sınav sonuçlarında başarı sıralaması yüksek olan öğrenciler ise kurslarda eğitim almaya hak kazanarak uzman öğretmenlerin rehberliğinde sınavlara ücretsiz bir şekilde hazırlanma şansı yakalayacak.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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