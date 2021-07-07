Türkiye'nin En Nitelikli Pazar Alanı

Vatandaşlara konforlu ve nitelikli pazar alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 1. etap içerisinde yapımına başladığı Pazar İstanbul projesinde sona yaklaştı. 22 bin 995 m²’lik inşaat alanında hayata geçirilen pazaryeri aynı zamanda çeşitli sportif faaliyetlere de imkân sunacak. Yaklaşık bin 500 tezgâhın yer alacağı pazar katı, belirlenen günlerin dışında bisiklet yolu, yürüyüş rotası, basketbol sahası ve masa tenisi gibi fonksiyonlarıyla spor tesisi özelliği de taşıyacak. Teras katında yiyecek ve içecek dükkanları bulunurken otopark katında deneme kabinleri, mescit, abdesthane, asansör ve wcler hizmet verecek. Tüm detayları özenle tasarlanan projede bulunan 276 araç kapasiteli otopark alanı aynı zamanda olası bir afet durumunda lojistik merkezi olarak kullanılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Gençler NBA standartlarında potalarda basketbol oynayabilecek”

Pazar alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’ne yeni bir pazar alanıyla birlikte kapalı spor salonu olarak da kullanabilecek bir alan kazandırıyoruz. Burası aynı zamanda olası bir afet anında lojistik merkez olarak da kullanılabilecek ve de Türkiye’nin en güzel pazarlarından bir tanesi olacak. Burada muazzam bir iş çıktı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ziyareti sırasında basketbol potalarında atış yapan Çalık, alanın açılmasıyla birlikte gençlerin NBA standartlarında potalarda basketbol oynayabileceğini belirtti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)