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SENJUTSU CUP-2 Beylikdüzü'nde Düzenlendi

MMA Grappling Turnuvası Senjutsu Cup – 2, Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İki gün boyunca kıyasıya süren turnuvanın sonunda, en çok sporcusu dereceye giren Senjutsu Dojo Kulübü birincilik kupasını kaldırdı. Turnuvanın açılışında konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkanvekili Serdal Mumcu, “Beylikdüzü Belediyesi olarak, spor ve sporcularımızın yaşamına her anlamda dokunmayı kendimize görev bildik. Spor alanında birçok projemizi de en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:23
SENJUTSU CUP-2 Beylikdüzü'nde Düzenlendi
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Sporun her türünü destekleyerek sporcuların yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye MMA Federasyonu ile Senjutsu Spor Kulübü tarafından ikincisi düzenlenen MMA Grappling Turnuvası Senjutsu Cup – 2’ye ev sahipliği yaptı. Açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkanvekili Serdal Mumcu, Başkan Yardımcısı Emel Turan, Belediye Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, MMA Federasyon Başkanı Ali Arık, Türkiye Ju-Jitsu Federasyon Başkanı Semih Işık, Senjutsu Spor Kulübü Başkanı İlhan Yalın, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı. Beylikdüzü Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen 16 kulüp ve 125 sporcu kıyasıya yarıştı. İki gün boyunca süren etkinliğin finalinde en çok sporcusu dereceye giren Senjutsu Dojo Kulübü turnuvayı birinci olarak tamamladı. Son gün gerçekleşen ödül töreninde, dereceye giren tüm sporculara madalya, kupa ve sertifikaları takdim edildi.

“Spor ve sporcularımızın yaşamına dokunmayı kendimize görev bildik”

Açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkanvekili Serdal Mumcu, “Sporun insan sağlığına kattığı fayda tartışılmaz. İki yıla yaklaşan pandemi sürecinde bunu bir kez daha hep birlikte gördük. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak, spor ve sporcularımızın yaşamına her anlamda dokunmayı kendimize görev bildik. Spor alanında birçok projemiz bulunmakta ve en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirtmiş olduğu gibi, bizler sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanından yanayız. Sizlere baktığımızda bunun gerçekleşmiş olduğunu görüyorum” diyerek tüm sporculara başarılar diledi.  

 İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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